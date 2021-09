Secondo le ultime indiscrezioni, sembra che il primo telefono pieghevole di OPPO possa venir presto lanciato in commercio con un display LTPO.

OPPO: il foldable è dietro l'angolo, a quanto pare

Il colosso cinese sembra che sia pronto per competere con il Samsung Galaxy Z Fold 3 poiché una nuova fuga di notizie dal famigerato tipster Digital Chat Station fa luce sull'esistenza stessa del device pieghevole in questione. Come si ipotizzava in precedenza, OPPO dovrebbe lanciare presto un nuovo foldable; il suo arrivo sembra essere più vicino del previsto.

Secondo l'informatore, il primo pieghevole del marchio è attualmente senza nome; sappiamo però che sarà dotato di un display in ossido policristallino (LTPO) a bassa temperatura. Lo smartphone girerà su base ColorOS 12 e dovrebbe avere Android 12 out of the box. Sfortunatamente, non c'è nient'altro che sappiamo sulle sue specifiche. Tuttavia, il leakster conferma che non manca molto tempo prima di vedere il suddetto prodotto nella vita vera. L'azienda dovrebbe presentarlo nelle prossime settimane e/o mesi.

Oltre a ciò, lo smartphone sarà davvero un'opzione allettante per i consumatori sul mercato. Ci aspettiamo che il dispositivo presenti specifiche di punta. Potrebbe essere alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 888 e vantare più di uno schermo. Non di meno, dovrebbe anche introdurre un buon hardware contestuale al comparto fotografico.

Dato che i rapporti sul telefono pieghevole OPPO hanno iniziato ad emergere con più frequenza ultimamente, prevediamo che lo smartphone diventi ufficiale nei prossimi mesi.

Nelle notizie correlate, OPPO è in trattative per riportare la popolare serie N sul mercato. Molto tempo fa, avevamo avvistato l'innovativo N1 con fotocamere rotanti in un brevetto rilasciato dalla compagnia. Se si deve credere alla fuga di notizie di cui si parla, la compagnia cinese potrebbe posizionare la rinnovata gamma N tra le serie di smartphone Find e Reno. Staremo a vedere.

