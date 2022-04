KUU Lebook Pro: l'ottimo laptop 2-in-1 a un prezzo imperdibile

Se sei alla ricerca di un ottimo laptop 2-in-1 in grado di assicurarti un’esperienza di utilizzo di alto livello con un rapporto qualità/prezzo impareggiabile, KUU Lebook Pro da proprio al caso tuo. A un prezzo molto aggressivo, infatti, hai l’opportunità di ricevere a casa un device 2-in-1 che ti garantisce la stessa esperienza di utilizzo degli ultimi Microsoft Surface ma alla metà del prezzo.

Se pensi che questa grande differenza di prezzo comporti importanti rinunce per quanto riguarda le prestazioni, sappi che non è affatto così. KUU Lebook Pro è il primo 2-in-1 a montare un telaio CNC monoscocca in metallo che garantisce al device alcune caratteristiche molto importanti, tra cui robustezza e leggerezza.

KUU Lebook Pro: l’incredibile laptop 2-in-1 in offerta su Amazon con un coupon esclusivo

Il 2-in-1 di KUU si dimostra perfetto per diversi motivi e per differenti categorie di utenti: il prezzo scontato lo posiziona come una scelta quasi obbligata per chi lavora in ufficio, chi è solito prendersi un pausa per giocare ai giochi più popolari (con le dovute accortezze, non dispone di una GPU discreta), per gli studenti e anche per chi è spesso impegnato fuori casa in lunghi viaggi e ha la necessità di utilizzare un device compatto, leggero, resistente e duttile.

Dotato di una tastiera con laccio magnetico e con una penna capacitiva per scrivere facilmente sul display – comodissima per prendere appunti, scrivere, disegnare – il laptop 2-in-1 dispone di un modulo RAM LPDDR4 da 16 GB e da 512 GB di spazio interno di tipo SSD PCIe: le applicazioni, così come il sistema operativo, si muovono sempre agilmente e ti garantiscono una incredibile velocità e fluidità.

Il device è costituito da un display LCD IPS da 12.6 pollici a risoluzione 2160 x 1440 con rapporto di forma in 4:3 che ti garantisce l’esperienza di utilizzo perfetta per lavorare e per svagarti, senza alcun compromesso. Sotto la scocca in metallo è presente il processore Intel Core i7-8550U, un quad core con frequenza di esercizio in clock massimo pari da 4.0 GHz, accompagnato dalla scheda video integrata Intel UHD 620.

L’ampia duttilità di utilizzo è garantita anche da alcune piccole (ma importanti) accortezze che facilitano di molto la transizione del laptop nelle altre modalità di utilizzo: una volta scollegata la tastiera magnetica per utilizzare il device come un comune laptop, non sarà necessario immettere nuovamente la password in quanto il tasto di accensione integra il sensore di impronte per uno sblocco sempre rapido e protetto, mentre lo stand posteriore ti permette di posizionare il device a tuo piacimento in un angolo compreso tra 0 e 150°.

KUU è un’azienda sempre pronta ad ascoltare i feedback della propria user base, come quando dopo aver presentato il modello Lebook l’anno scorso, ha immediatamente interrotto la catena di produzione per via di alcuni problemi segnalati dagli utenti relativi alla tastiera e alla ventola di raffreddamento. L’azienda è corsa subito ai ripari correggendo i problemi sopracitati e introducendo alcune piccole modifiche correttive.

KUU Lebook Pro è disponibile su Amazon a 754,99€, utilizzando il codice coupon esclusivo “ADOQX97Z”, con 45 euro di sconto rispetto al listino. La confezione di vendita include anche la tastiera magnetica e la penna capacitiva, per un dispositivo completa già out of the box. L’offerta sarà disponibile fino al 28 aprile alle ore 23:59.