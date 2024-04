Kit videosorveglianza Annke in offerta: otto telecamere per controllare ogni angolo

Il kit di videosorveglianza WiFi ANNKE è una soluzione avanzata per la sicurezza domestica. Questo bundle include un ricco arsenale di telecamere per controllare in tempo reale la tua casa: oggi è in offerta su Amazon a 347,69€, con uno sconto del 19% sul suo normale prezzo di oltre 400€.

Con telecamere da 3MP e funzionalità integrate avanzate, questo sistema è ideale per chi cerca un’opzione affidabile per monitorare la propria proprietà.

Il sistema include 8 telecamere esterne wireless da 3MP che offrono immagini chiare e dettagliate con una visione notturna efficace fino a 100 piedi, grazie a 18 LED infrarossi per catturare immagini nitide anche in condizioni di scarsa luminosità. L’NVR 10 canali supporta il flusso video fino a 5MP, garantendo che ogni dettaglio venga catturato con precisione.

Questo sistema è compatibile con Alexa, permettendo un controllo vocale hands-free. Gli utenti possono visualizzare le riprese dal vivo tramite dispositivi Echo Show, integrando così la sicurezza con l’ecosistema smart home. Le notifiche di movimento in tempo reale e le allerte via email assicurano che gli utenti siano sempre informati di eventuali attività sospette.

Ogni telecamera è dotata di un microfono incorporato che permette la registrazione audio, arricchendo le riprese video con dettagli sonori importanti per una comprensione più completa degli eventi. Con una certificazione IP66, le telecamere sono progettate per resistere a condizioni meteorologiche avverse, garantendo prestazioni affidabili tutto l’anno.

A un prezzo scontato di 347,69€, questo kit per la videosorveglianza si posizione come una soluzione estremamente completa e solida. Non farti scappare questa offerta e acquistalo ora risparmiando!