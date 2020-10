Se siete alla ricerca di un ottimo sistema di camere per la videosorveglianza smart, non potete non prendere in considerazione il prodotto in questione; si tratta del kit di EufyCam 2, capaci di riprendere in FullHD 1080p, producendo immagini cristalline, nitide e precise. Si potrà dunque vedere con precisione cosa accade all’interno e all’esterno dell’abitazione. Il prezzo di partenza per questo prodotto è 349,99 €, ma oggi si trova scontato di ben 110 € rispetto al prezzo di listino: soli 239,99 €.

EufyCam 2: un sistema di sorveglianza smart ad un prezzo contenuto

Fra le varie caratteristiche citiamo la sicurezza annuale con una singola ricarica; la batteria infatti, dura ben 365 giorni. Mica male. Non vi sono costi aggiuntivi nascosti; la telecamera EufyCam 2 non implica l’acquisto di ulteriori parti e combina quindi, sicurezza e convenienza. Ha la Night Mode Vision attiva. Il sensore Sony all’avanguardia garantisce registrazione e una trasmissione dettagliata anche negli scenari con scarsa illuminazione.

La camera è pensata per resistere a qualsiasi evento atmosferico ed è caratterizzata da un grado di impermeabilità di tipo IP67, così da resistere a tutti gli agenti atmosferici. Con la tecnologia AI integrata infine, ci si può concentrare sugli individui presenti nell’immagine. Riduce anche i falsi allarmi, grazie ad una tecnologia smart in grado di distinguere le persone dagli oggetti in movimento e se dovessero venir rilevati movimenti strani o sospetti, si riceverà un avviso in pochi secondi. Si potranno ricevere solo gli avvisi più importanti. Grazie all’audio a due vie si può parlare con chiunque si avvicini a casa, mediante l’altoparlante preposto. Infine, EufyCam 2 è compatibile con Apple HomeKit, Google Assistant, Amazon Alexa per un controllo completo – e smart – della videosorveglianza. Al software Apple si possono aggiungere fino a 4 EufyCam 2.

Dulcis in fundo, i dati e i filmati sono crittografati e accessibili solo effettuando l’accesso all’account e HomeBase fungerà da ripetitore WiFi aumentando il segnale alle telecamere ed estendendo la copertura della rete WiFi nella zona.

