Siete alla ricerca di un caricatore wireless per i vostri smartphone o altri dispositivi dotati di tale ricarica? Oggi Amazon ha per voi un'interessante offerta che riguarda un kit da due caricatori che passano da 18,99 euro a soli 14,85 euro grazie a un doppio sconto: prima viene applicato il 15% sul prezzo di listino e poi, tramite un coupon da selezionare prima di mettere il prodotto nel carrello, l'8% sul prezzo già scontato.

2 caricatori wireless Choetech a prezzo mai visto!

Stiamo parlando del caricatore wireless della Choetech che nel pacco da due è venduto nel binomio di colori bianco e nero. Il design ultra sottile lo rende perfetto per qualsiasi evenienza: facile da usare, è sufficiente posizionare il dispositivo Qi corrispondente nella giusta posizione e il gioco è fatto. A parte la riduzione del disordine dei cavi, questo caricatore wireless ricarica anche il telefono in modalità wireless e in modo impeccabile senza dover rimuovere la cover purché non sia più spessa di 5 mm.

La sua potenza di ricarica si autoregola in base al dispositivo in carica, ma l'uscita massima è di 10W. Tutto questo può essere vostro al prezzo di soli 14,85 euro e se possedete un abbonamento ad Amazon Prime potranno arrivarvi a casa in meno di 48 ore lavorative.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone