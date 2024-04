Kindle Paperwhite (16GB) per leggere OVUNQUE a peso piuma (sconto)

Se vuoi approcciarti alla lettura digitale non c’è dispositivo migliore di Kindle Paperwhite. Questo straordinario eReader ha tutto quello che ti occorre e se anche potrebbe sembrarti strano a primo acchito, dopo un paio di libri non te ne separi più. Come faccio a saperlo? Quest’anno ne ho letti già 43.

Se vuoi entrare anche tu in questo modo, non perdere questa occasione e collegati al volo su Amazon dove lo sconto del 11% ti strizza l’occhio. Non è molto ma ti porti a casa il nuovo modello da 16GB che è fenomenale. Completa l’acquisto con soli 149€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Kindle Paperwhite, la comodità di poter leggere ovunque

Ci sono alcuni libri che fanno invidia ai blocchi di cemento per le costruzioni. Leggerli ti permette di entrare a far parte di dinamiche e mondi incredibili ma dobbiamo dirlo, sono un po’ scomodi da portare dietro. Con Kindle Paperwhite tutto questo non è un problema perché anche il tuo mattone più grande finisce ad essere un peso piuma.

Display ampio che replica la carta, luminosità regolabile e temperatura intercambiabile per affaticare ancora di meno la vista. Con le varie personalizzazioni puoi impostare la impaginazione e cambiare font, margini, spaziatura e tutto il resto rendendo la lettura ancora più semplice. Puoi aumentare e diminuire anche la dimensioni del carattere perché sì, la lettura non dovrebbe mai essere preclusa per nessuno.

Batteria che dura fino a 2 settimane con una sola carica e 16GB di spazio che, fattelo dire, fa impallidire quasi la British Library in merito di capienza.

Quali sono i punti a favore di questo eReader? Tutti quelli elencanti e:

schermo antiriflesso;

totalmente impermeabile;

dimensioni compatte;

ebook nettamente più economici delle versioni fisiche;

delle versioni fisiche; libri gratuiti con Prime sul tuo account;

con Prime sul tuo account; Possibilità di attivare Kindle Unlimited a 9,99€ al mese per accedere a milioni di libri.

Devi provarlo per capire di che pasta è fatto. Collegati al volo su Amazon per acquistare il tuo Kindle PaperWhite a soli 149€ in sconto.

