Leggere è la tua passione? Allora devi proprio acquistare un Kindle. Se non ti sei mai approcciato a questi dispositivi è il momento perfetto perché il modello base è in promozione su Amazon a soli 59,99€. Con le spedizioni Prime te lo porti a casa in appena uno/due giorni, il che è pazzesco.

Kindle: tutti i segreti del modello base

Avere un Kindle rivoluziona davvero la tua modalità di leggere. Credimi: io sono un'amante dei libri e nonostante la carta abbia il suo valore, questo prodottino mi ha svoltato la vita. Semplicissimo da utilizzare ha diverse caratteristiche che ti conquisteranno.

Prima in particolare è il fatto che pesa pochissimo: ti sembrerà di avere in mano una piuma tant'è vero che sembrerà un giocattolo a primo impatto. Una volta fatta l'abitudine, tuttavia, inizierai ad apprezzare questo suo lato perché non ti farà mai stancare né mano né polso.

Con lo schermo retroilluminato leggi al sole, di notte, all'interno, all'esterno senza difficoltà. La lettura sarà così scorrevole che ti renderai subito conto di quanto sarà difficile non finire un libro al giorno. Ma ancora più straordinario potrai farlo ovunque, in piedi e sdraiato senza dover tenere un libro in equilibrio, cosa che sappiamo dura quando si parla di mattoni!

Ha una batteria veramente duratura che ti concede settimane di autonomia. In più con gli 8 GB di memoria ci salvi sopra tutti i tuoi libri preferiti. In merito a questa ultima situazione hai due possibilità: o li acquisti direttamente da Amazon o li invii come un allegato mediante l'email prestabilita al tuo dispositivo (è così semplice che potrai farlo persino dallo smartphone).

Hai ancora dubbi? Non ti resta che provare questo Kindle modello base che costa appena 59,99€ in offerta e se proprio non ti aggrada, lo regali a un amico. Lo paghi in 5 rate mensili da 12€ o in un'unica soluzione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Tablet