Kena Bridge of Spirits per PS4: un AFFARE da non perdere (-50%)

Se sei alla ricerca di un’esperienza di gioco unica e coinvolgente, Kena: Bridge of Spirits è la scelta perfetta per te, specialmente ora che è disponibile su Amazon con uno sconto incredibile del 50%. Questo affascinante gioco per PS4 ti porterà in un mondo magico e misterioso, pronto ad essere esplorato. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo incredibile di soli 24,98 euro.

Kena Bridge of Spirits per PS4: le scorte a disposizione sono quasi finite

Una delle caratteristiche più affascinanti di Kena: Bridge of Spirits è la ricerca dei Rot, spiriti timidi e illusori sparsi per la foresta. Questi spiriti mantengono l’equilibrio decomponendo gli elementi morti e marci. La costruzione del tuo team di Rot è fondamentale per acquisire abilità potenti, fare scoperte sorprendenti e trasformare l’ambiente circostante. Con il potere del Regno degli Spiriti, potrai esplorare un villaggio dimenticato e svelare il mistero di una strana maledizione, contribuendo così a ripristinare questo mondo un tempo maestoso.

In Kena: Bridge of Spirits, il combattimento è veloce e coinvolgente. Gli spiriti, corrotti e intrappolati, sfideranno Kena ad ogni angolo. Sfrutta le tue abilità e la tua intelligenza per superare queste sfide e liberare gli spiriti intrappolati.

Per coloro che cercano un’esperienza di gioco ancora più completa, la Deluxe Edition offre un pacchetto incredibile. Oltre alla copia del gioco base, avrai accesso all’Official Digital Soundtrack per immergerti completamente nell’atmosfera magica del gioco. Inoltre, potrai personalizzare ulteriormente la tua esperienza con un’arma unica per Kena, una skin dorata per i Rot e una speciale serie di adesivi esclusivi. Questa edizione ti offre anche divertenti cappelli festivi per i tuoi Rot, rendendo l’avventura ancora più affascinante e memorabile.

Non perdere l’opportunità di immergerti in questa bellissima avventura con Kena: Bridge of Spirits. Grazie allo sconto FOLLE del 50% su Amazon, ora è il momento perfetto per acquistarlo al prezzo stracciato di soli 24,98 euro. Non perdere altro tempo, offerte del genere possono finire da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.