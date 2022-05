Just Speed: Special PROMO a 19,90€ con 30€ GRATIS

Just Speed continua a proporre la sua offerta per attivare internet a casa con 6 mesi di canone scontato e ben 3o euro di voucher spendibile su Amazon ed altre catene.

Vediamo assieme cosa propone il nuovo brand di Linkem che gestisce la Fibra FTTH grazie ad Open Fiber e come attivare questa offerta disponibile per un periodo di tempo limitato.

Il prezzo scontato di 10 euro al mese per il primo semestre è valido solo per le richieste di attivazione portate a termine entro il 31 Maggio 2022.

Just Speed: La FIBRA Super Veloce di Linkem

L’offerta che è stata da poco prorogata ancora fino a fine mese propone una soluzione con Internet Illimitato 24 ore su 24 con tecnologia FTTH che può arrivare fino a 2.5 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload e modem ZTE SpeedBox in comodato d’uso gratuito. Oltre a questo, Just Speed offre anche un coupon di 30 euro da spendere su Amazon, Mediaworld, Carrefour oppure nei Mondadori Store. Il tutto ad un prezzo davvero sorprendente! Stiamo parlando di 19,90 euro per 6 mesi. A partire dal 7° mese, l’abbonamento andrà a prezzo pieno e salirà a 29,90 euro mensili.

Just Speed è il brand di Linkem che vende solo servizi Fiber To The Home, non è possibile sottoscrivere un contratto in FTTC. Inoltre, fino a fine mese, è incluso il servizio extra Just Premium che offre l’installazione e la configurazione del modem e fino a 5 apparati da connettere da parte di un tecnico qualificato.

Costi ed altro

Fino a fine mese il costo di attivazione è pari a 0 euro. Il contributo sarebbe normalmente di 100 euro per il primo allaccio. Inoltre, questo tipo di offerta ha un vincolo contrattuale pari a 24 mesi. In caso di disdetta o cambio gestore bisognerà restituire l’apparato. In caso contrario verrà addebitato il costo del Modem. Quest’offerta è attivabile fino al 31 Maggio 2022.