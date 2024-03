JBL Tune Flex TWS: audio PAZZESCO e PREZZO a TERRA (-31%)

Se fai alla svelta oggi puoi accaparrarti degli auricolari wireless fantastici a un prezzo molto più basso. Stiamo parlando delle mitiche JBL Tune Flex TWS che ora su Amazon puoi avere a soli 68,99 euro, invece che 99,99 euro.

Con questo sconto del 31% potrai risparmiare ben 21 euro sul totale che per queste cuffiette Bluetooth è davvero un ottimo ribasso. Sono comodissime e leggere, godono di un audio equilibrato, sono impermeabili e hanno un’autonomia spaventosa. A questa cifra sono da prendere all’istante.

JBL Tune Flex TWS a un prezzo da non credere

Siamo di fronte a degli auricolari wireless d’eccellenza che oggi puoi avere a un prezzo stracciato. Grazie a driver da 12 mm riuscirai a percepire ogni nota di ogni strumento musicale come se fossi a un concerto. E grazie alla cancellazione attiva del rumore puoi usarle in qualsiasi ambiente senza problemi. Anche durante le chiamate sono perfette.

Sono resistenti all’acqua con certificazione di grado IPX4 e quindi le puoi usare tranquillamente per fare sport o sotto la pioggia. Hanno una batteria in grado di durare per 8 ore con una singola ricarica e 24 ore con la custodia. La connessione è perfettamente stabile e garantisce zero latenza.

A questa cifra sono davvero l’affare del giorno e per riuscire ad avvalertene dovrai essere veloce. Quindi prima che tutto finisca vai su Amazon e acquista le tue JBL Tune Flex TWS a soli 68,99 euro, invece che 99,99 euro. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua entro alcuni giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.