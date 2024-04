JBL Tune Flex Ghost: prezzo in frantumi, su Amazon c'è lo sconto del 41%

Rimane ancora pochissimo tempo per approfittare di questa offerta e acquistare le JBL Tune Flex con uno stupendo design semi-trasparente con uno sconto del 41%: le paghi 59€ invece di 99,99€.

Dotati della tecnologia JBL Pure Bass e di driver da 12 mm, i Tune Flex Ghost garantiscono un’esperienza audio intensa e dettagliata. I bassi puri e profondi arricchiscono ogni traccia, rendendo ogni ascolto un’esperienza coinvolgente, sia che tu stia ascoltando musica classica, hip-hop o elettronica.

Una delle caratteristiche più apprezzate di questi auricolari è la loro capacità di isolare dal rumore ambientale grazie alla cancellazione attiva del rumore. Questa funzione permette di immergersi completamente nella musica senza distrazioni. Per chi invece ha bisogno di rimanere consapevole dell’ambiente circostante, la modalità Ambient Aware è perfetta. La funzione Talk Thru, inoltre, consente di condurre conversazioni senza dover rimuovere gli auricolari, una comodità non da poco durante l’uso quotidiano.

Per quanto riguarda l’autonomia, i JBL Tune Flex Ghost non deludono: offrono fino a 32 ore di riproduzione musicale con una singola carica (8 ore gli auricolari più 24 ore dalla custodia di ricarica). Hai dimenticato di metterli in carica e ti aspetta una lunga giornata? Nessuna paura: ti bastano appena 10 minuti per ottenere 2 ore extra di autonomia.

Il design open ear e la resistenza all’acqua IPX4 rendono questi auricolari adatti a qualsiasi attività, dallo sport alla semplice passeggiata sotto la pioggia. Sono pensati per adattarsi comodamente all’orecchio, garantendo un fit sicuro e confortevole durante qualsiasi movimento. Per tutti questi motivi, ti consigliamo vivamente di non farti scappare questa offerta irripetibile: acquistali subito a meno di 60€!