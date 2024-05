JBL Tune 510BT in offerta: cuffie eccellenti a solo 25,99€ invece di 49,99€

Le cuffie wireless JBL Tune 510BT sono delle formidabili cuffie Bluetooth entry-level: ottime prestazioni ad un prezzo sfacciatamente basso. Nella fascia sotto i 50€, sono in assoluto tra le nostre preferite. La buona notizia è che oggi convengono ancora di più: con questa offerta di Amazon, il prezzo è crollato da 49,99€ a solamente 25,99€.

Le JBL Tune 510BT hanno un design semplice ma funzionale. Realizzate principalmente in plastica, risultano leggere e facili da trasportare. Sebbene la costruzione in plastica possa farle apparire un po’ fragili rispetto ad altre opzioni nella stessa fascia di prezzo, il loro design pieghevole le rende perfette per l’uso quotidiano e i viaggi​.

In termini di comfort, le cuffie sono dotate di un archetto regolabile e cuscinetti auricolari imbottiti. La qualità del suono è un punto di forza delle JBL Tune 510BT. Dotate della tecnologia JBL Pure Bass, offrono bassi potenti e profondi che esaltano i brani più ritmati.

Le JBL Tune 510BT utilizzano la tecnologia Bluetooth 5.0, che garantisce una connessione stabile e affidabile con una buona portata. Grazie alla tecnologia multi-point, potrai collegarle a due device simultaneamente, per un passaggio istantaneo da l’uno all’altro.

Le cuffie dispongono anche di controlli fisici sui padiglioni per gestire la riproduzione musicale e le chiamate, oltre a un microfono integrato per le chiamate in vivavoce. Potrai anche usare Alexa e Siri semplicemente interagendo con le cuffie.

Insomma, un’opzione completa e di ottimo livello ad un prezzo sbalorditivo: non farti scappare questa offerta e acquistale subito a 25,99€.