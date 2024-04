JBL Tune 510BT in offerta (-33%): bassi potenti, autonomia pazzesca

Le cuffie on-ear wireless JBL Tune 510BT offrono un’esperienza audio di alta qualità, combinata con praticità e comfort, il tutto ad un prezzo estremamente competitivo. Oggi sono tue a solamente 33,99€, grazie allo sconto su Amazon del 32%.

Il suono JBL Pure Bass, un tratto distintivo dei prodotti audio JBL, assicura bassi potenti e profondi, rendendo l’ascolto di musica e contenuti multimediali particolarmente coinvolgente. Con una ricarica completa in sole due ore tramite cavo USB Type-C, le JBL Tune 510BT offrono fino a 40 ore di riproduzione, con una durata della batteria eccezionale che supera la media delle cuffie nella stessa fascia di prezzo.

La funzione di ricarica veloce, che fornisce 2 ore di ascolto con soli 5 minuti di ricarica, è una caratteristica preziosa per chi è spesso in movimento e necessita di soluzioni audio pronte all’uso.

La connessione Multipoint aggiunge un ulteriore livello di comodità, permettendo di passare senza sforzo da un dispositivo all’altro, come da un tablet per video a un cellulare per chiamate, rendendo le cuffie estremamente versatili in vari contesti d’uso. L’accesso all’assistente vocale tramite il pulsante multifunzione facilita la gestione di chiamate e comandi vocali senza dover estrarre il telefono dalla tasca.

Dal punto di vista del design, le JBL Tune 510BT sono state pensate per offrire un comfort prolungato e una portabilità senza eguali. La struttura pieghevole, insieme ai padiglioni auricolari morbidi e all’archetto imbottito, rende queste cuffie comode da indossare per periodi estesi e facili da trasportare in borsa o zaino.

Le cuffie JBL Tune 510BT sono una scelta eccellente per chi cerca un equilibrio tra qualità sonora, durata della batteria e comfort. Non farti scappare questa offerta e acquistale subito ad un prezzo irripetibile!