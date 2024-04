JBL Tune 230NC TWS in offerta: oggi le paghi a metà prezzo

L’offerta Amazon per le cuffie JBL TUNE 230NC TWS è un’occasione imperdibile: oggi le paghi metà prezzo. Con lo sconto del 50%, il prezzo crolla da 99,99 a soli 49,99€: decisamente niente male, considerate le ottime caratteristiche di questi auricolari TWS.

Le JBL TUNE 230NC TWS si distinguono per l’integrazione della firma sonora JBL Pure Bass, garantendo bassi potenti e un suono ricco che eleva ogni genere musicale, da quello più ritmico a composizioni intricate. La libertà del true wireless si combina con la tecnologia avanzata di cancellazione attiva del rumore, permettendo agli utenti di immergersi completamente nella musica, isolandosi dalle distrazioni ambientali.

Oltre alla pura qualità audio, queste cuffie sono progettate per l’uso quotidiano e per gli appassionati di sport, grazie al design ergonomico che garantisce una vestibilità sicura e al grado di protezione IPX4, rendendole resistenti all’acqua e al sudore. Questo le rende ideali per allenamenti intensi o per lunghe passeggiate all’aperto, assicurando comfort e durata.

La funzionalità è ulteriormente migliorata dalla presenza di 4 microfoni integrati che offrono chiamate nitide e la possibilità di interagire con l’assistente vocale senza dover utilizzare le mani, rendendo le JBL TUNE 230NC TWS un vero e proprio strumento multimediale, oltre che un accessorio audio.

Con fino a 40 ore di autonomia, supportate da una ricarica veloce che offre 2 ore di ascolto con soli 10 minuti di carica, queste cuffie sono progettate per accompagnarti durante giornate intense senza il bisogno di una ricarica frequente. La modalità TalkThru e Ambient Aware sono la ciliegina sulla torta, consentendo agli utenti di rimanere consapevoli dell’ambiente circostante senza compromettere l’esperienza di ascolto.

Le JBL TUNE 230NC TWS a soli 49,99€ offrono un mix irresistibile di qualità audio, praticità e resistenza: non farti assolutamente scappare questa offerta e acquistale ora a metà prezzo.