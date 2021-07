Le JBL Reflect Flow sono in promozione su Amazon a soli 69,99€. Il ribasso del 53% crea un'opportunità di acquisto più unica che rara: sono ben 79,01€ di sconto.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio Italiano.

True wireless pazzesche: cosa aspettarsi dalle JBL Reflect Flow

Le JBL Reflect Flow sono delle wearable eccezionali che si distinguono sia in termini di estetica che di specifiche tecniche. Disponibili in questa colorazione turchese sono notabili a primo sguardo grazie al design particolare che le connota.

In particolar modo hanno una dimensione ridotta e si adattano al padiglione auricolare mediante la loro struttura ergonomica e le loro punte in morbido silicone. Una volta indossate risultano stabili e utilizzabili per diverse ore. Inoltre non mancano due alette in silicone che garantiscono una fermezza superiore.

Trattandosi di prodotti firmati JBL, ovviamente ci si può aspettare il massimo della resa in termini di riproduzione. Gli altoparlanti restituiscono un suono equilibrato ma potente e nitido così da rendere l'ascolto sempre di qualità elevata.

Sono poi presenti i microfoni che garantiscono più funzionalità come quella relativa alle telefonate. È altresì integrata la cancellazione del rumore attiva per discorsi e ascolto più puri e chiari. Questa, in ogni caso, può essere disattivate mediante un semplice tap sulla superficie di uno o l'altra auricolare.

In conclusione, la batteria vanta un'autonomia di 10 ore più 20 extra considerando la custodia di ricarica. Le wearable sono anche impermeabili IPX7 e perfette per gli allenamenti.

Puoi acquistare le JBL Reflect Flow su Amazon a soli 69,99€ in colorazione turchese. Acquistale oggi e ricevile a casa in appena 48 ore se possiedi un abbonamento Prime attivo. I clienti standard beneficiano della spedizione gratuita optando per la consegna nei punti di ritiro.

