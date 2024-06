OPPO Band 2 in bundle a prezzo speciale su OPPO Store

La smart band OPPO Band 2 è in bundle a prezzo speciale sul sito OPPO Store, il negozio online della casa asiatica. Acquistando un OPPO Reno 11 F 5G, un OPPO Reno10 5G o un OPPO Reno8 Pro 5G, è possibile ricevere in abbinata la OPPO Band 2 aggiungendo 1,99 euro. La promozione “L’estate sta arrivando” è disponibile in esclusiva su OPPO Store fino a lunedì 17 giugno.

OPPO Band 2 in bundle a 1,99 euro con Reno 11 F, Reno10 o Reno8 Pro

Ecco i prezzi delle offerte di OPPO Store che hanno per protagonista l’indossabile Band 2 di OPPO:

Reno 11 F 5G in offerta a 299,99 euro (+1,99 euro per ricevere anche la OPPO Band 2)

in offerta a 299,99 euro (+1,99 euro per ricevere anche la OPPO Band 2) Reno10 5G in offerta a 329,99 euro (+1,99 euro per ricevere anche la OPPO Band 2)

in offerta a 329,99 euro (+1,99 euro per ricevere anche la OPPO Band 2) Reno8 Pro 5G in offerta a 349,99 euro (+1,99 euro per ricevere anche la OPPO Band 2)

Tutti gli articoli qui sopra godono delle spese di spedizione gratuite, in più è possibile scegliere se pagare in un’unica soluzione oppure in tre rate a interessi zero con Scalapay.

La seconda generazione di OPPO Band vanta un display AMOLED da 1,57 pollici, oltre 100 modalità di allenamento, il monitoraggio a 360 gradi della salute del cuore, una sensoristica completa per l’attività fisica e una modalità tennis professionale.

Tra i suoi principali punti di forza si annovera proprio lo schermo, ora più grande, con una luminosità massima di 500 nits. Un’altra caratteristica distintiva è la modalità tennis professionale, che riconosce i vari colpi registrando i vari dati ad essi collegati, in modo da fornire un valido aiuto per misurare le proprie abilità tennistiche.

OPPO Band 2 è in bundle a 1,99 euro con l’acquisto di uno smartphone OPPO a scelta tra Reno 11 F, Reno10 e Reno8 Pro. Promo valida fino al 17 giugno o esaurimento scorte.