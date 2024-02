JBL LIVE 660NC: l'esperienza audio definitiva (-44%)

Se sei un appassionato di musica e non vuoi rinunciare alla qualità del suono ovunque tu vada, allora le cuffie JBL LIVE 660NC sono esattamente quello che stai cercando. Con uno sconto assurdo del 44% su Amazon, è il momento perfetto per acquistarle al prezzo ridicolo di soli 100,00 euro, anziché 179,99 euro.

JBL LIVE 660NC: un’opportunità da prendere al volo

Dotate dell’inconfondibile suono JBL e di driver da 40 mm, queste cuffie on-ear bluetooth offrono un audio di alta qualità con bassi potenti, rendendo ogni brano un’esperienza coinvolgente e avvincente.

Ma le caratteristiche eccezionali non finiscono qui. Grazie alla cancellazione del rumore adattiva, puoi eliminare i suoni ambientali fastidiosi e immergerti completamente nella tua musica o nei tuoi podcast preferiti. E se hai bisogno di rimanere in contatto con l’ambiente circostante, la modalità Ambient Aware ti consente di farlo senza dover rimuovere le cuffie.

Inoltre, con la funzione TalkThru, puoi avere conversazioni senza interruzioni mentre indossi le cuffie. Basta premere un pulsante e potrai parlare con chi ti circonda senza dover togliere le cuffie. La comodità è un’altra caratteristica fondamentale di queste cuffie JBL. Con il loro archetto in tessuto e i morbidi cuscinetti auricolari, potrai indossarle comodamente per ore senza sentire alcun fastidio.

E se stai pensando alla durata della batteria, non devi preoccuparti. Le cuffie JBL LIVE 660NC offrono fino a 50 ore di riproduzione audio con una singola carica e, con una ricarica veloce di soli 10 minuti, otterrai 4 ore extra di musica. Inoltre, la funzione multipoint ti consente di connettere simultaneamente più dispositivi per una maggiore flessibilità.

Con la consegna di un pacchetto completo, comprensivo di cavo di ricarica USB tipo C, cavo audio, custodia per il trasporto e altro ancora, hai tutto il necessario per goderti le tue cuffie JBL LIVE 660NC appena le ricevi.

Non lasciarti scappare questa offerta eccezionale su Amazon. Clicca subito per aggiungere le cuffie JBL LIVE 660NC al tuo carrello e acquistale al prezzo ridicolo di soli 100,00 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.