JBL GO 4: il MIGLIORE speaker Bluetooth portatile compatto a 34€

Se ti piace ascoltare la musica praticamente sempre e vorresti una cassa portatile che sia potente e compatta senza spendere un occhio della testa, allora fiondati su Amazon. Adesso puoi mettere nel tuo carrello il mitico JBL GO 4 a soli 34,99 euro, invece che 49,99 euro.

Come puoi vedere ora c’è uno sconto del 30% che porta il prezzo a terra, si tratta di un ritorno al minimo storico. Sia questo che il fatto che ci sono pochissimi pezzi disponibili a questa cifra, sono i motivi per cui devi essere rapidissimo. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 7 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

JBL GO 4 di nuovo al minimo storico

Con JBL GO 4 puoi sentire la musica ovunque, grazie al suo design estremamente leggero e compatto, dotato anche di una pratica asola che ti consente di agganciarlo a qualsiasi cosa. È robusto e resistente all’acqua con certificazione IP7.

Gode di un audio strepitoso che si propaga a grande distanza anche all’esterno. Lo poi collegare ai tuoi dispositivi in pochi istanti e mantiene una connessione stabile e senza latenza. E poi ha una batteria bella grande che gli dona una durata di ben 7 ore con una sola ricarica.

Affrettati perché come ti dicevo ci sono poche unità disponibili. Quindi prima che spariscano vai su Amazon e acquista il tuo JBL GO 4 a soli 34,99 euro, invece che 49,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.