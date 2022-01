JBL Go 3: audio al top in un formato tascabile e in sconto

Se sei un amante della musica, non puoi fare a meno di uno speaker Bluetooth che ti consenta di goderne ovunque tu vada. Il JBL Go 3 è la soluzione più efficiente disponibile sul mercato, grazie alla sua potenza in un formato estremamente compatto, disponibile in offerta a 30 euro su Amazon.

Diffusore Bluetooth JBL Go 3: caratteristiche tecniche

Il design è stato completamente rivisto dall’azienda rispetto ai modelli precedenti, senza sacrificare gli aspetti che da anni lo contraddistinguono. In questo caso lo speaker è decisamente più compatto e leggero per semplificarne il trasporto. Presenta un rivestimento completamente in tessuto, con dei piedini in gomma nella parte inferiore così da poterlo alloggiare su qualsiasi superficie con la massima stabilità. Tuttavia, questo non ha privato il diffusore della certificazione IPX67 che protegge le parti elettroniche da acqua e polvere. Questo, quindi, consente di utilizzare lo speaker in qualsiasi situazione: sul prato, sotto la doccia, o sulla sabbia. Il JBL Go 3 ti garantirà una libertà e una flessibilità totale per ascoltare la tua musica preferita in qualsiasi ambiente.

Naturalmente, ciò che più caratterizza il diffusore è il timbro JBL apprezzato soprattutto dai professionisti. L’altoparlante da 4,2 Watt riesce ad offrire una notevole potenza, con bassi estremamente profondi e precisi, mentre gli alti e i medi rimangono cristallini. Il suono è bilanciato con una fedeltà ed un dettaglio incredibile per la fascia di prezzo in cui si pone. Ottima l’autonomia che raggiunge le ben 5 ore di riproduzione, mentre la ricarica avviene tramite USB Type-C. La connessione Bluetooth rende l’associazione semplice e soprattutto immediata. Si tratta di un dispositivo piuttosto semplice quando comodo e pratico, ad un prezzo davvero eccezionale.

Grazie ad uno sconto del 25%, il JBL Go 3 è disponibile su Amazon a soli 29,99 euro.