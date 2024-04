JBL Clip 4, il prezzo crolla del 42%: ultra-portatile, suono potente

Il JBL Clip 4 si distingue nel mercato degli speaker Bluetooth portatili per la sua eccezionale qualità audio e il design ultra-compatto. Attualmente offerto a un prezzo incredibile di 37,99€, grazie a uno sconto del 42% rispetto al prezzo consigliato di 64,99€.

Dotato di JBL Pro Sound, il Clip 4 offre un suono di alta qualità con bassi corposi, che si distingue nettamente rispetto ad altri dispositivi di dimensioni simili.

Caratterizzato da tessuti variopinti e un aspetto ispirato agli stili di moda di strada, questo piccolo ma robusto speaker si adatta a ogni situazione. Il moschettone integrato è particolarmente utile, permettendoti di agganciare lo speaker a zaini, biciclette o qualsiasi altro oggetto, facilitando il trasporto durante tutte le attività.

In termini di durabilità, il JBL Clip 4 è costruito per resistere agli elementi. La certificazione IPX67 assicura che sia impermeabile e resistente alla polvere, rendendolo l’ideale per l’uso in spiaggia, a bordo piscina o persino sotto la doccia. Non devi preoccuparti di schizzi o immersioni accidentali, poiché questo speaker è progettato per affrontare ogni scenario.

La batteria ricaricabile del Clip 4 garantisce fino a 10 ore di riproduzione con una sola ricarica, offrendoti un intrattenimento continuo senza la necessità di ricariche frequenti.

Con il suo prezzo scontato e le sue caratteristiche premium, il JBL Clip 4 è un ottimo acquisto: non fartelo scappare a soli 37,99€.