JBL Charge 5: potenza, robustezza ed eleganza con uno sconto del 20%

Siete degli amanti della musica e desiderate un altoparlante portatile che vi offra un suono potente, una grande resistenza e un’ottima versatilità? Allora dovreste correre su Amazon e acquistare lo splendido JBL Charge 5 al prezzo scontato di 199,99 euro invece di 249,99 euro. La qualità è talmente alta che a questo prezzo non dovreste farvelo scappare assolutamente!

JBL Charge 5: caratteristiche principali

Questo speaker offre un suono potente e di alta qualità che vi farà ballare ovunque voi andiate, anche se gli spazi sono molto alti. Grazie al suo design compatto e al sistema audio avanzato, questo altoparlante è in grado di produrre bassi profondi e cristallini acuti, offrendovi un’esperienza sonora immersiva in qualsiasi condizione. È stato anche progettato appositamente per essere portatile e resistente. La sua batteria integrata offre fino a 20 ore di autonomia, permettendovi di godere della vostra musica preferita per tutta la giornata senza preoccuparvi di doverlo ricaricare. Inoltre, grazie alla sua resistenza all’acqua e alla polvere con certificazione IPX67, potete utilizzarlo anche in ambienti esterni senza preoccupazioni.

Ancora, è dotato di diverse funzionalità che lo rendono estremamente versatile come per esempio la possibilità di poter essere utilizzato come power bank per ricaricare altri dispositivi tramite la porta USB integrata. La funzione PartyBoost, invece, consente anche di collegare più altoparlanti JBL compatibili per creare un’esperienza audio ancora più coinvolgente.

Se non lo aveste ancora capito, il JBL Charge 5 è la scelta perfetta. Approfittate dell’offerta su Amazon e acquistatelo ora al prezzo scontato di 199,99 euro grazie allo sconto del 20%. Lo ricevete in modo veloce e gratuito grazie ai servizi Prime mentre con Cofidis potreste pagarlo in comode rate a tasso zero.

