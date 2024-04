JBL Charge 5 in offerta: risparmi oltre 80€ sulla potente cassa Bluetooth

Il JBL Charge 5 è un altoparlante Bluetooth portatile che si distingue per la sua robustezza e per la qualità del suono che è in grado di offrire. Grazie alla tecnologia JBL Pro Sound, combinata con un driver racetrack e due radiatori di bassi JBL, questo diffusore promette una riproduzione sonora di elevata potenza con bassi particolarmente corposi, rendendolo ideale per gli amanti della musica che non vogliono scendere a compromessi sulla qualità del suono, anche fuori casa.

Con un prezzo attualmente scontato del 41%, oggi può essere tuo a solamente 118€ anziché 199,99€. Si tratta di un’offerta eccezionale per chi cerca un altoparlante Bluetooth portatile che non scende a compromessi sulla qualità del suono e sulla durabilità.

Questo speaker Bluetooth portatile si distingue per la sua capacità di fornire un suono ricco e potente, merito della tecnologia JBL Pro Sound, un driver racetrack ottimizzato per prestazioni elevate e due JBL Bass Radiator che insieme producono bassi profondi e potenti.

La funzione PartyBoost è particolarmente notevole, consentendo di collegare due o più diffusori compatibili per creare un’esperienza sonora stereo immersiva, ideale per animare qualsiasi festa, che tu sia in spiaggia, a un pic-nic o a bordo piscina.

Oltre alla qualità del suono, il JBL Charge 5 offre fino a 20 ore di riproduzione musicale, grazie alla sua batteria ricaricabile, rendendolo il compagno perfetto per giornate intere all’aperto. Ancora più utile, incorpora un powerbank per ricaricare i dispositivi attraverso la porta USB.

La portabilità non va a scapito della resistenza: con la sua certificazione IPX67, lo speaker è impermeabile e resistente alla polvere, permettendoti di goderti la musica in qualsiasi condizione atmosferica e in qualsiasi ambiente, dalla piscina al parco, senza preoccupazioni.

Nella confezione trovi lo speaker JBL Charge 5, un cavo USB Type-C, la scheda di sicurezza e una guida rapida per iniziare subito a sfruttare al meglio questo dispositivo. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito a soli 118€!