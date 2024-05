Jabra Evolve 2 55 in offerta: le cuffie definitive per Skype e Zoom

Le Jabra Evolve2 55 sono cuffie perfette per le videoconferenze – e non solo – e oggi sono in offerta su Amazon ad un prezzo davvero molto interessante. Con lo sconto su Amazon del 18%, le paghi meno di 139,99€.

Le Jabra Evolve2 55 sono progettate per garantire un equilibrio pazzesco tra comfort e prestazioni audio. Offrono una qualità del suono bilanciata, con un’ottimizzazione per le videoconferenze e, dunque, un’enfasi sulle voci dei partecipanti. Sono ideali per le chiamate, insomma, e il microfono garantisce una qualità audio estremamente chiara.

Sono costruite con materiali di alta qualità, prevalentemente plastica e silicone, con cerniere in alluminio che le rendono resistenti a piccoli urti. Grazie alla tecnologia Jabra Air Comfort, i cuscinetti degli auricolari e la fascia sono realizzati con strati di schiuma perforata ultra morbida che riducono la pressione sulla testa, permettendo di indossarli per lunghi periodi senza disagio.

Vengono fornite con una custodia morbida e perfino con un dongle Bluetooth USB-A per una connessione stabile, anche con i device sprovvisti di connettività senza fili. La durata della batteria è eccellente, garantendo lunghe sessioni di utilizzo senza bisogno di ricarica frequente.

La tecnologia Jabra ClearVoice assicura che la voce sia chiara e intelligibile anche in condizioni rumorose. Questo modello è certificato per piattaforme di comunicazione unificata come Microsoft Teams, Zoom e Google Meet, garantendo una perfetta integrazione e qualità nelle chiamate​. Se cerchi un paio di cuffie con microfono di ottima qualità, ti suggerisco di non farti assolutamente scappare questa offerta.