Le Jabra Elite 75t sono in promozione su Amazon ad appena €119,99. Questi auricolari wireless non li puoi proprio perdere visto che sono tra i più ambiti del settore. Con le spedizioni Prime li ricevi in pochissimo tempo e inoltre se vuoi le puoi pagare persino mediante rate mensili.

Jabra Elite 75t: tutto quello che stavi cercando

Semplici ma curati nei minimi particolari, i Jabra Elite 75t sono degli auricolari che ti promettono un'esperienza veramente Premium. Disponibili in colorazione oro beige acquistano quella marcia in più che te li fa amare a prima vista.

Con le loro punte in silicone morbido si adattano facilmente al tuo padiglione auricolare, ma non ti preoccupare perché se quelle in dotazione non ti dovessero piacere, in confezione ne trovi ulteriori tre paia. In questo modo puoi avere un'esperienza cucita su misura e soprattutto le potrai indossare per numerose ore senza mai avvertire fastidio.

In termini di riproduzione musicale non si può che far affidamento agli altoparlanti di ultima generazione che ti consentono di ascoltare la tua musica preferita nella qualità più elevata. Inoltre presente la cancellazione attiva del rumore che non solo eleva i contenuti multimediali ma rende perfette anche le tue chiamate. Infatti con il microfono integrato puoi trattenere tutte le telefonate che desideri.

Non mancano all'appello le funzioni MySound e MyControls che ti permettono di regolare l'audio in base alle tue esigenze inoltre le wearable hanno finanche incorporate dei controlli con pulsante che puoi personalizzare a piacimento.

Non ci dimentichiamo della spettacolare batteria che ti offre fino a 24 ore di autonomia con la custodia di ricarica, praticamente le potresti utilizzare per una giornata intera senza alcun problema.

Se sei interessato non farti scappare queste Jabra Elite 75t su Amazon a soli €119,99. Le ordini e le ricevi a casa in appena 24 ore se possiedi un abbonamento Prime. Infine se non vuoi pagarlo in unica soluzione puoi accedere alle 5 rate mensili offerte dallo stesso ecommerce che sono prive di qualunque costo aggiuntivo.

