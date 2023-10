Jabra Elite 4 con prezzo in CADUTA libera, 4 microfoni SUPER

Metti alle orecchie degli auricolari Bluetooth che non conoscono limitazioni. Sia per la vita quotidiana che in allenamento le Jabra Elite 4 ti sanno soddisfare quindi cosa stai aspettando? Uniche nel loro genere sono un vero e proprio gioiellino.

Collegati su Amazon dove le trovi in promozione con un ribasso del 22%. Hai poche ore a disposizione visto che si tratta della Festa delle Offerte Prime. Apri la pagina e completa l’acquisto con appena 69,99€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Jabra Elite 4: gli auricolari Bluetooth da portare a casa

Rispetto a molti altri modelli blasonati queste Jabra Elite 4 costano poco eppure hanno le stesse funzioni di cui sei in cerca. Con un design unico nel loro genere puoi indossarle e usarle in qualunque situazione perché oltre a essere comode sono anche stabili e leggere.

Le colleghi al tuo smartphone Android o iOS ed hai un modo di possibilità. Non solo l’audio è sopraffine ma hai anche la cancellazione attiva del rumore che è un plus da non sottovalutare. Non mancano all’appello neanche 4 microfoni con cui intrattenere chiamate e registrare note vocali senza problemi.

Sono resistenti ad acqua e sudore per avere il meglio durante gli allenamenti senza preoccupazioni ed hanno i tasti fisici per controllare la riproduzione senza necessità di tirare fuori lo smartphone.

Vuoi sapere l’ultima? Puoi personalizzare l’esperienza grazie all’EQ in app. In più hai tantissima autonomia grazie anche alla custodia di ricarica che da tenere in tasca è una passeggiata.

Non perdere tempo e collegati immediatamente su Amazon dove acquisti le tue Jabra Elite 4 a soli 69,99€ con lo sconto in corso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.