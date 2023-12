Jabra Elite 10 in offerta su Amazon: il prezzo scende sotto i 200€

Gli auricolari Jabra Elite 10 sono attualmente disponibili su Amazon con uno sconto del 17%, al prezzo vantaggioso di 199,99€ invece di 240,59€. Questi auricolari Bluetooth intraurali wireless offrono un’esperienza di ascolto avanzata con tecnologie all’avanguardia e un design che privilegia il massimo comfort.

Tra le diverse caratteristiche avanzate di questi auricolari troviamo la tecnologia Jabra ComfortFit, progettata per alleviare la pressione nell’orecchio, garantendo così la massima comodità per tutto il giorno. Questo aspetto è fondamentale per coloro che desiderano godere della qualità audio senza rinunciare al comfort.

La cancellazione attiva del rumore ibrida adattiva è un altro incredibile punto di forza degli Elite 10. Filtrando i rumori di fondo, consentono agli utenti di immergersi completamente nella loro musica o nelle chiamate senza distrazioni esterne. Inoltre, la modalità HearThrough permette di sentire ciò che accade nell’ambiente circostante quando necessario. Con 6 microfoni integrati, le chiamate sono chiare e nitide ovunque tu sia.

Per quanto riguarda le prestazioni audio, gli Elite 10 offrono un suono potente grazie agli altoparlanti da 10 mm e supportano l’Audio spaziale Dolby Atmos per un’esperienza sonora immersiva. La batteria degli auricolari offre fino a 6 ore di autonomia, mentre la custodia di ricarica consente ulteriori 27 ore e offre la comodità di una ricarica rapida.

La confezione include gli auricolari Jabra Elite 10 Active, una custodia di ricarica, 4 eargels, un cavo da USB-C a USB-A, oltre a garanzia e istruzioni. Non perdere l’occasione e acquistali oggi a meno di 200€ con un forte risparmio sul loro prezzo di listino.

