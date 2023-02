Italiani all'estero: perché una VPN può essere quasi indispensabile?

Per chi si trova a vivere all’estero, sia per una vacanza prolungata che per motivi di lavoro, le Virtual Private Network sono un servizio praticamente essenziale.

Al di là della protezione di privacy e anonimato online, utile in qualunque contesto, alcuni utilizzi di tali piattaforme possono risultare ancora più utili fuori dai confini nazionali.

Basti pensare all’accesso rispetto agli streaming di emittenti televisive nostrane: questi contenuti infatti, per motivi di diritti televisivi, spesso non sono accessibili a chi si trova fuori dall’Italia. Di fatto, per gli italiani all’estero una VPN rappresenta il modo per poter comunque seguire le trasmissioni delle TV nazionali.

Nel caso l’utente si trovi in territori con censura, riguardante social network o altre piattaforme, una VPN consente di avere molta più libertà d’azione.

Italiani all’estero e VPN? Non è utile solo per poter seguire le TV italiane

A quanto appena detto poi, si aggiungono altri utilizzi delle VPN un po’ meno noti. Per esempio, è possibile utilizzare le stesse per ottenere prezzi vantaggiosi rispetto a biglietti aerei e/o contenuti digitali a pagamento.

Alcuni prodotti digitali, per esempio, hanno prezzi diversi a seconda del luogo da cui si intende effettuare la transazione. Con un po’ di prove è possibile trovare un indirizzo IP di un paese che propone costi vantaggiosi.

Come appare logico però, per ottenere il massimo da una VPN è bene scegliere un servizio affidabile. Un provider come CyberGhost, numeri alla mano, offre tutto ciò che serve per gli italiani all’estero (e non solo) che vogliono sfruttare questo tipo di servizio.

Stiamo parlando di una piattaforma che offre una politica no-log tra le più rigorose al mondo, proponendo dunque standard di privacy e anonimato online difficilmente individuabili altrove.

Non solo: grazie all’attuale promozione, CyberGhost è anche molto conveniente.

Grazie all’82% di sconto sul piano biennale (a cui si aggiungono 3 mesi gratis di servizio) è possibile ottenere tutta la sua protezione spendendo solo 2,11 euro al mese.

