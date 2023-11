IT TAKES TWO per Xbox One in SCONTO: gioca in coppia, scopri l'AMORE

Se sei amante dei giochi cooperativi allora non può mancare It Takes Two nella tua raccolta. Mettiamo il caso tu abbia una Xbox One, oggi è il tuo giorno fortunato. Questo titolo sorprendente ti farà scoprire quanto la fiducia e la collaborazione siano necessari… Nella vita di tutti i giorni e non solo!

Grazie al Black Friday di Amazon puoi portare a casa la tua copia a prezzo speciale.

Le spedizioni? Sempre gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

It Take Two: un gioco di cooperazione che ha conquistato tutti

Puoi giocarlo con amici, fidanzati o compagni o chi tu voglia. It Takes Two è un gioco che promette proprio ciò che fa intendere: ci vogliono due persone. Appena i titoli di apertura appariranno sul tuo schermo capirai cosa significa e forse inizierai a guardare la vita in modo diverso.

Ben realizzato e con ore di gioco dalla sua parte, questo titolo è sorprendente. Unisce il divertimento a dei personaggi ben creati, ambienti pazzi e tanti minigiochi di cui non fare a meno. Ti do una dritta: in ogni capitolo ce ne saranno di diversi, scovali tutti e non te li perdere per nessun motivo.

Vivi nei panni di Cody e May e risolvi l’arcano più grande. Esplora mondi fatti di giocattoli, stelle, pirati e neve… insomma, non ti perdere neanche un singolo dettaglio.

A guidarti? Ci sarà ovviamente un personaggio speciale: un libro d’amore molto scaltro, non ti fidare troppo però.

It Take Two è un'avventura che una volta nella vita va giocata. Trova qualcuno con cui condividere questo momento.

Ps: nessuno scoiattolo è stato impiegato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.