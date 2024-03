iRobot Roomba Combo: robot che aspira e lava, oggi è tuo a 84€ in MENO

Ecco un’altra delle mitiche Offerte di Primavera che sta proponendo Amazon in questi 6 giorni di follia. Se fai presto oggi puoi aggiungere al tuo carrello il fantastico iRobot Roomba Combo a soli 229,90 euro, anziché 314 euro.

Siamo di fronte a un robot aspirapolvere e lavapavimenti di qualità e quindi con lo sconto del 27% è un vero affare, risparmi ben 84 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 45,98 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

iRobot Roomba Combo: pavimento pulito senza alzare un dito

Avere un robot aspirapolvere che pulisce il pavimento al posto tuo ti assicuro che è una gran cosa. Avrai molto più tempo per te. L’aspirazione è molto potente e in una sola passata lava anche il pavimento. Le spazzole motorizzate riescono a catturare ogni cosa, dalla semplice polvere ai detriti.

Puoi collegarlo all’app dedicata e quindi scegliere una delle 3 modalità di pulizia. Inoltre impara le tue abitudini e ti offre suggerimenti personalizzati. Poi anche programmarlo perché si attivi in determinati orari, così non fai più niente. Ha una batteria che dura per circa 110 minuti e torna in automatico alla base di ricarica. Ultima cosa, è compatibile con i comandi vocali.

Una promozione coi fiocchi e per non rischiare di perderla devi fare in un lampo. Perciò vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo iRobot Roomba Combo a soli 229,90 euro, anziché 314 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.