iQOO 9 con sensore Samsung GB5: adesso Realme GT 2 Pro trema

I sample fotografici di Realme GT 2 Pro mettono in evidenza un comparto fotografico da urlo ed evidentemente in grado di tenere testa ai nuovi top di gamma presentati in questi giorni, ma è chiaro come il sole che il teaser di iQOO 9 e del suo sensore Samsung GN5 sottolinea come il brand spin-off di Vivo non se ne stia di certo in disparte.

Sensore Samsung GN5 per i nuovi smartphone iQOO

Il teaser ufficiale pubblicato da iQOO mette in evidenza il sensore “50 MP GN5” con “stabilizzazione gimbal”: queste due specifiche indicano senza esitazioni che lo smartphone avrà dalla sua una fotocamera di altissimo livello. Un ulteriore poster su iQOO 9 Pro, inoltre, indica che il modello di punta sarà dotato anche del micro-PTZ 2.0 e di una lente ultra grandangolare con angolo di visuale da 150°.

Gli ultimi rumor su iQOO 9 Pro parlano di un sensore Samsung GN5 da 50 MP con tecnologia OIS (stabilizzazione ottica dell'immagine), sensore ultra grandangolare Samsung JN1 da 50 MP con angolo di visuale da 150° e un sensore telescopico da 16 MP con zoom ottico 2.5x; il modello iQOO 9, invece, è atteso con un sensore Samsung GN5 da 50 MP, un sensore ultra grandangolare da 13 MP con angolo di visuale da 120° e un sensore telescopico Sony IMX663 da 12 MP.

Entrambi i modelli, secondo più fonti, saranno basati sul processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con 12 GB di RAM LPDDR5, Android 12, pannello AMOLED di tipo LTPO da 6.78 pollici a risoluzione Quad HD+ con frequenza di aggiornamento dinamica fino a 120 Hz per iQOO 9 Pro e pannello AMOLED da 6.78 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz per iQOO 9.