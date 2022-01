iQOO 9 Pro: è scontro aperto con la fotocamera di Realme GT 2 Pro

La fotocamera ultra grandangolare di iQOO 9 Pro è pronta per muovere guerra ai più importanti brand del settore. La qualità della fotocamera di uno smartphone è uno degli aspetti più importanti a cui fa attenzione un nuovo acquirente, motivo per cui le aziende hi-tech più quotate investono tempo e risorse per realizzare sensori sempre migliori e in grado di offrire scatti da lasciare senza fiato. Dopo aver visto di cosa è capace la fotocamera ultra grandangolare di Realme GT 2 Pro, in queste ore iQOO – spin off di Vivo – ha svelato alcuni sample fotografici della fotocamera ultra grandangolare di iQOO 9 Pro.

La fotocamera di iQOO 9 Pro lascia senza parole

La compagnia cinese, infatti, ha pubblicato sui social quattro scatti provenienti dal sensore ultra grandangolare con angolo di visuale a 150°: di questi, due sono stati realizzati utilizzando la singolare modalità flasheye che riproduce un effetto decisamente particolare.

L'azienda ha confermato che gli smartphone della serie iQOO 9 monteranno il sensore Samsung GN5 da 50 MP con stabilizzazione gimbal e un sensore ultra grandangolare con angolo di visuale a 150° (solo per il modello iQOO 9 Pro). Gli smartphone sono attesi con il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, display Samsung E5 con tecnologia AMOLED a risoluzione 2K con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, sensore per le impronte integrato e una batteria da 4700 mAh con supporto alla ricarica rapida a 120 W su cavo e 50 W in wireless – solo per il modello iQOO 9 Pro.

iQOO 9 è atteso al lancio fra qualche giorno ed è altamente probabile che verranno svelati ulteriori dettagli sulla serie tramite nuovi teaser ufficiali.