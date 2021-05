L'iPod originale festeggia il suo 20 ° anniversario nel 2021. Per ora, l'unico iPod venduto da Apple è il modello touch di settima generazione. Con la società che ha appena introdotto la funzione Apple Music Lossless, un iPod con questo focus potrebbe essere un ottimo modo per celebrare questo anniversario.

iPod Max: un concept da sogno

Dobbiamo sottolineare che non ci sono voci affidabili o persino codici iOS che suggeriscano che Apple stia, in effetti, preparando un iPod rinnovato, un nuovo device destinato all'audio. Ora, i colleghi di 9toMac hanno collaborato con il designer Parker Ortolani per creare un concept di iPod Max da abbinare alle AirPods Max di seconda generazione.

Quando Apple ha introdotto Apple Music Lossless, non ci si aspettava che qualsiasi prodotto AirPods sarebbe stato in grado di riprodurre in streaming con questa qualità per un motivo molto semplice: tutti gli AirPod utilizzano il Bluetooth e questa tecnologia può trasmettere solo MP3 a 320kbps al massimo.

Apple, ad esempio, utilizza AAC a 256 kbps. Poiché la società non ha introdotto un nuovo codec, come LDAC di Sony che trasmette oltre 990 kbps, l'unica speranza per gli utenti Apple era che le super cuffie over ear AirPods Max fossero in grado di raggiungere la qualità Lossless mediante cavo.

Come dichiarato dalla società in un documento di supporto, non è possibile trasmettere in streaming in qualità Lossless con AirPods Max anche quando il wearable è cablato, perché utilizza una porta Lightning:

A proposito di AirPods Max, Apple conferma che non trasmette in streaming lossless e Hi-Res Lossless tramite Bluetooth, ma con il cavo audio da Lightning a 3,5 mm, questa cuffia fornirà una “qualità audio eccezionale, tuttavia, data la conversione da analogico a digitale nel cavo , la riproduzione non sarà completamente priva di perdite.

Quindi cosa potrebbe fare Apple?

Con AirPods Max 2, l'OEM americano avrebbe solo bisogno di aggiungere un jack per cuffie da 3,5 mm. Con esso, sarebbe possibile trasmettere in streaming in qualità Lossless a 24 bit a 48 kHz. Fatto.

Parker è andato un po' oltre e ha detto che l'azienda potrebbe introdurre un'esperienza AirPlay aggiornata, quindi anche con AirPods Max di seconda generazione connesso tramite Bluetooth, AirPlay 3 potrebbe portare un'esperienza più vicina a quella Lossless con un nuovo codec via etere o anche con una connessioen WiFi tra le cuffie e l'iPod Max, ad esempio.

L'iPod Max potrebbe essere ciò che gli audiofili si aspettano davvero da Apple. Con un design ispirato all'iPod Classic, questo prodotto eseguirà una variante iOS e si potrebbe concentrare sui servizi audio con Apple Music, Podcast, Audiolibri e Apple News. L'app File, ad esempio, sarebbe un modo per portare brani HQ proprietari o file audio senza aggiungerli all'app Musica. Ecco le sue (ipotetiche) saratteristiche:

Display Retina da 3 pollici: gli utenti non avranno problemi ad andare all'aperto grazie al suo display luminoso da 1.000 nit;

Processore Apple S6 con chip W3: con gli stessi chip all'interno di Apple Watch Series 6, iPod Max sarebbe in grado di gestire le funzionalità Bluetooth senza problemi ed elaborare brani senza perdita di dati;

AirPlay 3 + Bluetooth: iPod Max è predisposto con la più recente tecnologia AirPlay di Apple. Con una connessione più stabile, AirPlay 3 offre una qualità audio over-the-air simile a Lossless;

Accoppia con iPhone: tieni l'iPod Max più vicino all'iPhone per accedere rapidamente a tutti i tuoi abbonamenti Apple e accoppiarlo con tutti i tuoi AirPods e le cuffie Beats;

512 GB di spazio di archiviazione: dimentica di avere 1.000 brani in tasca. iPod Max è in grado di aggiungere fino a 100.000 brani di alta qualità o fino a 50.000 brani Lossless e con l'integrazione Wi-Fi puoi sempre riprodurre in streaming i tuoi artisti preferiti.

Gli utenti possono sfruttare la ghiera cliccabile dell'iPod per godersi quella sensazione nostalgica per fare “click” sui singoli brani. Apple Music con questo prodotto avrebbe anche tutto ciò che si ama, dai testi dal vivo ad Apple Music Radio. Volete aggiungere una canzone o creare una nuova playlist? Chiedetelo a Siri.

AirPods Max 2 potrebbe venir rilasciato allo stesso prezzo del modelloo precedente ma con il cavo jack audio da 3,5 mm incluso nella confezione. iPod Max invece, potrebbe costare 649 dollari. Cosa ne pensate di questi concept? Vi piacciono? Li acquistereste?

Apple

Elettronica