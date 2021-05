Un enorme aggiornamento per le AirPods/AirPods Max potrebbe aprire la strada all'introduzione dell'audio wireless lossless, secondo quanto afferma Jon Prosser.

AirPods e AirPods Max con Audio Lossless? Forse

Il tipster ha affermato in un suo nuovo video:

Vedete, il collo di bottiglia è il Bluetooth. Questa tecnologia semplicemente non può trasmettere quel tipo di dati densi in modalità wireless. E gli AirPods usano il Bluetooth. E se non lo facessero?

Secondo una nuova fuga di notizie pubblicata da Jon Prosser, si evince che Apple stia pianificando un massiccio aggiornamento software per AirPods che consentirà agli utenti di riprodurre in streaming audio lossless in modalità wireless tramite AirPlay, piuttosto che via Bluetooth.

Nell'ultimo episodio di Front Page Tech, Prosser rileva il recente grande annuncio di Apple in merito alle modifiche ad Apple Music, inclusi i piani per portare l'audio senza perdita di dati all'intera libreria di Apple Music entro la fine dell'anno.

Come dice il ragazzo nel video, molte persone sono comprensibilmente irritate dalla notizia che l'audio senza perdita di dati non sarebbe stato disponibile per i possessori di AirPods, AirPods Max e AirPods Pro. Ciò è dovuto ai limiti del Bluetooth nella trasmissione di dati audio senza perdita di dati e non è sembra qualcosa che Apple può superare. Oppure sì?

Prosser afferma che gli è stato detto che “con un semplice aggiornamento” Apple ha in programma di rendere i suoi AirPods compatibili con AirPlay. Secondo Prosser, si userebbe comunque il Bluetooth per creare una “connessione Wi-Fi personale” che consentirebbe lo streaming audio tra i dispositivi tramite AirPlay. Prosser afferma che in questo modo gli AirPods sarebbero le prime cuffie wireless in grado di trasmettere audio senza perdita di dati.

Allora perché annunciare l'audio senza perdita di dati prima che gli AirPods/Pro/Max possano usarlo? Prosser afferma che la mossa riguarda il fatto che Apple è consapevole della causa legale in corso contro Epic Games e presumibilmente dell'ottica di presentare un grande aggiornamento di Apple Music disponibile anche per gli utenti di altri tipi di cuffie, non solo Beats e AirPods. Afferma che è lo stesso motivo per cui Apple ha implementato l'accesso di terze parti alla rete “Find My” di Apple prima del rilascio degli AirTag.

Prosser conclude dicendo ciò che molte persone hanno probabilmente pensato durante la presentazione dell'audio lossless di Apple:

Sfortunatamente, non non si quando verrà lanciato l'aggiornamento, ma con l'audio lossless in arrivo a giugno, il WWDC 2021 sembrerebbe sicuramente una buona opportunità per presentare un update.

Anche se Prosser non menziona ciò nel suo ultimo video, se Apple sta davvero pianificando di utilizzare AirPlay per sbloccare l'audio senza perdita di dati su AirPods, non sembra esserci alcun motivo per cui non possa fare lo stesso per gli speaker smart come l'HomePod o anche alcuni su alcuni altoparlanti esterni di altri brand, come quelli di come Sonos, ad esempio.

