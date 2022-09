iPhone XR scende sotto i 300€ (ricondizionato): è da comprare al volo

In questione abbiamo sentito molto parlare della nuova interazione di iPhone SE del 2024. Il dispositivo infatti, secondo gli ultimi Rumors, sarà molto simile all’apprezzatissimo e vendutissimo iPhone XR del 2018. Oggi però vogliamo parlarmi proprio di questo dispositivo entry Level di Apple perché, secondo noi, ancora oggi è un valido prodotto da acquistare.

Lo potete portare a casa ad un prezzo veramente eccezionale con tanto di spedizione gratuita inclusa nel costo del device stesso. Non dimentichiamo che sono tanti i motivi per cui potreste essere interessati ad un gadget del genere nel 2022.

iPhone XR: perché comprarlo?

Dobbiamo subito dirvi che si tratta di un prodotto ricondizionato, vale a dire usato ma rimesso a nuovo dai tecnici esperti del sito. Questo vi garantirà una tranquillità eccezionale, potete starne certi. Lo smartphone infatti, è ottimo per tantissimi utilizzi e ancora oggi noi ci sentiamo di consigliarlo perché alla fine, fa tutto quello che deve fare alla grande ed è aggiornato all’ultima versione di iOS e lo sarà ancora lungo. Riceverà iOS 16 fra pochissimi giorni, quindi vuol dire che potrete perfino personalizzare le schermate iniziali senza il minimo problema. Riceverete tantissimi altri vantaggi esclusivi e perché no, tutte le funzionalità di casa Apple prossime al rilascio mondiale.

iPhone XR presenta quindi un’estetica accattivante ancora oggi bella e alla moda. Le cornici sono contenute e c’è la tacca, proprio quella tanto amata e odiata dai fan di tutto il mondo che però, dobbiamo essere sinceri, a noi piace molto.

La singola fotocamera assicura scatti bellissimi in ogni condizione di luce e permette di realizzare fotografie panoramiche o anche ritratti con la massima qualità possibile. Questo telefono è davvero potente perché ha anche un processore molto performante in tutte le operazioni, sia sul gaming che nel classico uso social. Ciò che stupisce più di tutto però e la sua autonomia grazie la batteria capiente di cui è dotato.

Non perdete oggi l’occasione di farlo vostro a soli 298,00 € con spedizione gratuita per tutti gli abbonati al servizio di Amazon Prime. È un’offerta con i fiocchi ed è una valida alternativa a tutte quelle proposte Android di fascia media che mi sono in circolazione.

