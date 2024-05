Motorola Moto G14: con un prezzo di soli 98€ è un BEST BUY

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone low-cost ma che sia, al contempo, potentissimo, vogliamo parlarvi dell’ottimo Motorola Moto G14, un device pazzesco che, nella sua configurazione con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (ulteriormente espandibile mediante microSD), costa pochissimo su Amazon. Sarà vostro con soli 98,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con possibilità di godere di tantissimi vantaggi esclusivi con il noto portale di e-commerce americano.

Ad esempio, potrete beneficiare del reso gratuito entro quattordici giorni dall’acquisto in caso di eventuali problematiche, potrete usufruire della consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, con possibilità di farsi recapitare il prodotto anche presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano, ma non finisce qui. C’è anche la garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata. Il modello in questione è in colorazione grigia e in confezione troverete anche la cover in silicone (in omaggio).

Motorola Moto G14: ecco perché comprarlo

Iniziamo la disamina parlandovi dello schermo: qui abbiamo un pannello FullHD+ da 6,5 pollici con cornici sottili e foro per la selfiecam. Posteriormente troviamo due fotocamere con sensore principale da 50 Megapixel che gira video in altissima risoluzione e scatta fotografie assurde in ogni contesto.

Potente il chip interno, un Unisoc T616 coadiuvato da 4 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna. Ad ogni modo potrete anche espandere lo storage con una pratica microSD. La batteria da 5000 mAh vi promette prestazioni degne di nota con un’autonomia di due giorni con una singola carica. C’è poi il supporto agli speaker stereo Dolby Atmos.

Motorola Moto G14 è un Best Buy a soli 98,00€. L’IVA è inclusa nel costo del prodotto, c’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine e si può anche dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis. Prendetelo adesso.