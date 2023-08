iPhone XR 64GB: un ricondizionato a prezzo TOP su Amazon

Oggi è la giornata perfetta se stavi cercando, per utilità o collezionismo, un iPhone di qualità a un prezzo eccezionale.

Su Amazon hai la grande possibilità di acquistare un modello di iPhone XR da 64GB ricondizionato in offerta a soli 319 euro. Testato e ripulito, sarà praticamente come nuovo, al netto di qualche piccola imperfezione estetica.

iPhone XR 64GB ricondizionato: l’affare da non perdere

Scegliere un prodotto ricondizionato su Amazon non significa compromettere la qualità. Questo iPhone XR è stato infatti sottoposto a un rigoroso processo di ispezione, test e pulizia da parte di fornitori qualificati di Amazon. Inoltre, potrai dormire sonni tranquilli grazie alla garanzia di 1 anno offerta da Amazon Renewed, che copre eventuali problemi o difetti.

Anche se non è certificato direttamente da Apple, questo dispositivo è completamente funzionante e si presenta in buone condizioni. Potresti notare alcune piccole imperfezioni visibili a 30 centimetri di distanza, ma nulla che possa compromettere l’esperienza d’uso.

Parlando di scheda tecnica, iPhone XR è dotato di un display Super Retina da 6.1 pollici con tecnologia IPS. Le tue immagini e i tuoi contenuti multimediali prenderanno vita su questo schermo luminoso e dettagliato.

La fotocamera da 12MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) ti permetterà di scattare foto incredibili, anche in condizioni di scarsa illuminazione. La fotocamera anteriore TrueDepth da 7MP offre la modalità Ritratto, Illuminazione Ritratto e il controllo della profondità, così potrai catturare selfie straordinari.

La sicurezza è al primo posto grazie al Face ID, il riconoscimento del volto tramite la fotocamera TrueDepth. E puoi stare tranquillo anche in situazioni avverse, grazie alla resistenza a polvere e acqua di grado IP67 che protegge il dispositivo da piccole immersioni fino a 1 metro di profondità per un massimo di 30 minuti.

L’iPhone XR da 64GB ricondizionato è l’opportunità perfetta per ottenere un dispositivo Apple di alta qualità senza spendere una fortuna. Questo affare su Amazon ti consente di avere un iPhone XR per le tue esigenze quotidiane a soli 319 euro invece del prezzo originale. Non farti scappare questa occasione, perché l’offerta potrebbe non durare a lungo.

