iPhone XR (128 GB) ricondizionato ma in condizioni eccellenti: prezzo FOLLE su Amazon

Oggi vogliamo parlarti di un telefono intelligente di alta qualità che offre prestazioni eccellenti a un prezzo conveniente. Ci riferiamo all’ottimo iPhone XR del 2018 di casa Apple che, anche se è uscito diverso tempo fa sul mercato internazionale, viene proposto ad un costo irrisorio. Di fatto, su Amazon, la versione ricondizionata ma in condizioni eccellenti, con 128 GB di memoria interna, è disponibile a soli 250,26€, IVA inclusa e con spese di spedizione comprese. Fallo tuo adesso ma approfittane; non sappiamo quante scorte siano rimaste disponibili e per quanto ancora durerà la promozione dedicata.

iPhone XR (128 GB): ecco perché devi comprarlo

Andiamo con ordine: iPhone XR si distingue per il suo design moderno e colorato, disponibile in tante tonalità vivaci. Sarai tu a scegliere il colore che meglio si adatta al tuo stile; nello specifico, il modello che ti proponiamo è in colorazione nera. C’è un display Liquid Retina da 6,1 pollici con colori brillanti, neri profondi e una luminosità impressionante. Sotto la scocca è alimentato dal chip A12 Bionic, uno dei più potenti mai integrati in uno device della mela; questo garantisce prestazioni veloci e fluide in ogni situazione, dall’apertura delle app alla navigazione web e oltre.

La fotocamera singola da 12 MP offre scatti sorprendenti e dettagliati, anche in condizioni di luce difficili. Con la funzionalità Smart HDR potrai catturare foto luminose e ricche di dettagli e otterrai ritratti mozzafiato con la Portrait Mode che ti permette di regolare l’effetto bokeh al fine di ottenere lo sfondo sfocato desiderato. I tuoi dati saranno sempre protetti grazie al Face ID: lo sblocco del telefono avviene in modo sicuro e veloce con un semplice sguardo.

