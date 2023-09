iPhone XR (128 GB) ricondizionato a 300€: IMPERDIBILE e super scontato su Amazon

iPhone XR è uno smartphone di punta uscita nel 2018; è il modello entry level della line-up di quell’anno ma ancora oggi si presenta come una delle migliori soluzioni esistenti sul mercato; il motivo è semplice. Questo dispositivo è incredibilmente versatile, dispone di un processore che fa girare fluide le applicazioni (anche quelle più pesanti) ed è leggero, compatto e dispone di una batteria capiente che assicura un giorno intero di utilizzo intenso con una singola carica. Lo trovate su Amazon in versione ricondizionata, con 128 GB di memoria interna e in colorazione Product (RED) a soli 300,00€, spese di spedizione incluse.

iPhone XR: a questo prezzo è da acquistare al volo

Come detto, iPhone XR lo trovate in versione ricondizionata e con ben 128 GB di memoria; non dovrete temere nulla perché è stato sanificato, rimesso a nuovo e sistemato dai tecnici esperti del sito. Avrete anche accesso alla garanzia di un anno con il programma di Amazon Renewed: per qualsiasi problematica vi basterà contattare il supporto logistico di Amazon e avrete accesso ad una serie di vantaggi. Viene venduto e spedito da un negozio di terze parti ed è un best buy assoluto alla cifra di soli 300,00€. D’altronde, questo è il modello con 128 GB di memoria e in colorazione Product (RED).

È ancora un ottimo prodotto perché ha un design mozzafiato, minimal, interamente in vetro e alluminio, con bordi curvi e un pannello Retina IPS LCD che si vede benissimo anche sotto la luce diretta del sole. C’è una singola fotocamera sulla back cover che realizza scatti assurdi e ritratti con bokeh; non di meno, vanta una batteria capiente che garantisce un giorno intero di utilizzo intenso e il processore che alimenta il tutto è l’ottimo Apple Bionic A12. Con un prezzo di soli 300,00€ non potete lasciarvi sfuggire questo gioiello, ma siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.