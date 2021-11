In futuro gli iPhone chiameranno i soccorsi automaticamente

Un nuovo rapporto pubblicato dal Wall Street Journal indica che Apple starebbe lavorando a un sistema che permetterà agli iPhone di chiamare i soccorsi in caso di incidente stradale in modo completamente automatizzato.

Gli iPhone chiameranno i soccorsi in seguito a un incidente stradale

Citando documenti aziendali e le dichiarazioni rilasciate da dipendenti Apple rimasti anonimi, sembra che il colosso di Cupertino abbia intenzione di rendere la funzionalità operativa dal prossimo anno, forse già con l'arrivo degli iPhone 14. Ma come farebbe un iPhone a chiamare i soccorsi in caso di incidente stradale? Utilizzando i sensori integrati all'interno di tutti gli iPhone (giroscopio e accelerometro), i dispositivi Apple sarebbero in grado di rilevare un improvviso cambiamento della forza gravitazionale riconducibile evidentemente ad un incidente stradale.

Il quotidiano statunitense continua affermando che l'azienda di Tim Cook avrebbe raccolto i dati forniti in forma anonima dai possessori di iPhone e Apple Watch: tramite essi avrebbe registrato più di 10 milioni di possibili incidenti stradali di cui almeno 50.000 accompagnati da una chiamata al 911 – il servizio di emergenza presente negli Stati Uniti e in Canada.

La funzionalità a cui starebbe lavorando Apple non è una novità nel mondo mobile, anzi: già Google, infatti, aveva introdotto una funzionalità del tutto simile con gli smartphone Google Pixel 3 e Pixel 4; Apple, invece, dispone di una funzionalità analoga pensata per chiamare i soccorsi nel caso in cui un utente munito di Apple Watch – solo dalla Serie 4 in su – cada bruscamente per terra.