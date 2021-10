iPhone 14: sarà questo il device rivoluzionario di Apple?

Il mese scorso, l'iPhone 13 è stato rilasciato ufficialmente, ma senza sorprese, e il design è rimasto quasi invariato. Sebbene la tacca sia stata ristretta, occupa ancora un'ampia area nel pannello frontale.

iPhone 14: il design sarà tutto nuovo

In precedenza, era emersa la notizia che Apple avrebbe lanciato l'iPhone con un buco nel display per la prima volta quest'anno. Ma sembra che la compagnia di Cupertino abbia ritardato il suo rilascio al 2022.

Secondo fonti autorevoli nella catena del settore, è molto probabile che Apple doterà l'iPhone 14 di uno schermo perforato il prossimo anno.

Secondo i rapporti, LG ha iniziato a sviluppare tecnologie correlate. Questa mossa è vista come una preparazione per il nuovo ordine di iPhone e fornirà lo schermo perforato bucato.

Ma tenete presente che, a causa dei componenti del Face ID, Apple utilizzerà un ritaglio “a forma di pillola” per il posizionamento dei sensori.

Qualche tempo fa, alcuni designer hanno realizzato dei rendering rilevanti, in modo che possiamo vedere il design in anticipo.

I display dei modelli iPhone 13 Pro hanno una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Mentre i modelli standard di iPhone 13 hanno solo pannelli a 60Hz. Ben diversa sarà la situazione per la linea iPhone 14. Tutti i modelli della prossima generazione riceveranno uno schermo con refresh rate adattivo.

Al momento solo Samsung è in grado di produrre display LTPO, che semplicemente non ha una capacità produttiva sufficiente per produrre versioni sufficienti per l'intera serie di melafonini prossima al rilascio. LG si sta già preparando ad aiutare il competitor nella fornitura di pannelli OLED.

Secondo i rapporti, la società coreana inizierà a produrre pannelli di questo tipo entro il prossimo anno. Sappiamo che LG è già in trattative con Avaco, che fornisce attrezzature per la produzione di display LTPO ed è in attesa dell'approvazione di Apple per organizzare la produzione.