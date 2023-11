iPhone SE (quarta generazione): svelato il suo design completo?

Oggi apprendiamo che il prossimo iPhone SE di quarta generazione disporrà di un design simile a quello di iPhone 14. Avrà quindi la porta USB Type-C, il notch che contiene il Face ID e cornici ridotte su un pannello OLED. L’uscita del suddetto melafonino pare esser stata posticipata al 2025; a ribadirlo, un nuovo rumor individuato dai colleghi di MacRumors.

iPhone SE (quarta generazione): cosa sappiamo ad oggi?

Il nuovo rapporto afferma che Apple sia intenzionata a realizzare un nuovo iPhone SE con scocca ripresa dal design di iPhone 14. Ciò implica che vanterà un display da 6,1 pollici, il notch che contiene il sistema di fotocamere TrueDepth e il Face ID e non solo. Il gadget dovrebbe pesare 165 grammi, secondo le indiscrezioni. Giusto per fare un confronto, vi ricordiamo le dimensioni dei melafonini:

iPhone 14: 146,7 mm x 71,5 mm x 7,80 mm, 172 grammi;

iPhone SE (2022): 138,4 mm x 67,3 mm x 7,3 mm, 144 grammi.

Una delle principali differenze che ci sarà con il nuovo device e iPhone 14 dovrebbe essere nel sistema fotografico della back cover. Il gadget avrà un’unica lente mentre il modello entry level dello scorso anno ne ha due. Non mancherà una main camera da 48 megapixel, identica a quella che abbiamo avuto sull’iterazione base di iPhone 15. Non ci sarà il Touch ID e Apple potrebbe definitivamente salutare le linee che abbiamo visto con l’SE (2022) e l’SE (2020).

Se volete spendere poco ma desiderate comunque un melafonino di alto pregio, noi vi consigliamo di prendere in considerazione iPhone SE (2022) che costa solo 549,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Lo trovate sul noto portale di e-commerce americano con consegna celere e gratuita e pensate che si può anche dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati). Ci sono due anni di garanzia con il rivenditore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.