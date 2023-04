iPhone SE di quarta generazione: tutto quello che c'è da sapere

Cerchiamo adesso di fare un breve e rapido “recap” di tutte le indiscrezioni che abbiamo appreso sul famigerato iPhone SE di quarta generazione. Questo dispositivo potrebbe arrivare fra un anno (al massimo) e dovrebbe sostituire definitivamente l’attuale SE (2022) con chip Apple Bionic A15. Ma cosa sappiamo ad oggi? Pensate che ci sono tanti rumors in circolazione oggi e molti sono anche contrastanti fra loro.

iPhone SE di quarta generazione: facciamo il punto

Proprio pochi giorni fa, l’analista di settore Jeff Pu ha ribadito che il fantomatico iPhone SE di quarta generazione, contenente al suo interno un modem 5G sviluppato in casa Apple, è stato posticipato a data da destinarsi. Si parla di un ipotetico e probabile debutto per il 2025. Allo stesso tempo, l’analista Ming-Chi Kuo ha riferito che la produzione di massa del modulo per le reti di quinta generazione sviluppato dalla compagnia di Cupertino potrebbe partire fra poco meno di due anni, ma potrebbe non essere inserito sul midrange premium del brand. Oggi i rumors sono confusionari fra loro; non si sa nemmeno se arriverà effettivamente sul mercato.

Questo dispositivo dovrebbe avere un design simile a quello dell’attuale iPhone 14, anche se in passato si parlava di un’estetica similare a quella dell’iPhone XR, solo che, cerchiamo di essere realistici. Davvero Apple potrebbe lanciare – nel 2025 – un device con il design di un gadget del 2018? Noi siamo quasi convinti che alla fine sceglierà un’estetica non troppo diversa da quella del modello entry level della gamma di iPhone del 2022. Ergo, ci aspettiamo uno schermo OLED da 6,1 pollici con notch di piccole dimensioni, un frame in alluminio, una back cover in vetro lucido con un comparto fotografico composto da due sensori da 12 Mpx ciascuno. Sconosciuto al momento il chip interno così come la dimensione della batteria. Sarà compatibile con la wireless charging e con la tecnologia MagSafe. Questo è quanto è emerso fino ad oggi; voi cosa ne pensate?

