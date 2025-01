iPhone SE 4, sguardo da vicino sul design: c'è un grande ritorno

Si vocifera che il prossimo iPhone economico di Apple, l’iPhone SE 4 (che potrebbe cambiare nome in iPhone 16E), verrà lanciato ad aprile. C’è molto fermento attorno al dispositivo, grazie a leak e voci di corridoio: mentre i rendering non ufficiali circolano online da tempo, un informatore ha fatto ora trapelare immagini (presumibilmente) reali di unità dummy, ovvero dispositivi fittizi basati su modelli reali, solitamente utili a capirne il design.

Uno sguardo al design

Il dummy trapelato, condiviso su X dall’utente Sony Dickson, rivela appunto i dettagli sul design del prossimo iPhone. In base alle immagini condivise, sembra che l’iPhone SE 4 replicherà il design del corpo dell’iPhone 14, con una differenza: una singola fotocamera posteriore con un flash accanto.

Alcune voci passate suggeriscono che il dispositivo potrebbe avere lo stesso sensore principale di iPhone 16. Le immagini trapelate, inoltre, lasciano intendere anche che Apple potrebbe reintrodurre il pulsante fisico suoneria/silenzioso sul lato dell’iPhone SE 4, rimosso con la serie iPhone 16.

Due, infine, le colorazioni mostrate nelle immagini: blu e nero (midnight black). Ovviamente Apple potrebbe introdurre più colori, oppure dar loro un altro nome.

Immagini

iPhone SE 4: le specifiche

Per quanto riguarda le specifiche, qualcosa era già emerso nelle scorse settimane: probabilmente avrà un display OLED da 6,1 pollici.

Si dice che avrà la stessa capacità della batteria dell’iPhone 14, ovvero 3279 mAh. Come processore Apple A18, lo stesso presente in iPhone 16 e 16 Plus, mentre potrebbe montare 8 GB di RAM. Per quanto riguarda il prezzo, è probabile che iPhone SE 4 venga lanciato a meno di 500 dollari.