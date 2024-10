iPhone SE 4 potrebbe non essere solo: in arrivo anche l'SE 4 Plus?

Il blog giapponese Macotakara ha recentemente condiviso foto e video con le unità fittizie del nuovo iPhone SE 4, rivelando interessanti dettagli sul design e sulle specifiche tecniche del prossimo modello entry-level di Apple.

In queste immagini possiamo notare la presenza di due versioni. Oltre al modello standard, che richiama il design dell’iPhone 14, viene mostrato anche un inedito iPhone SE 4 Plus, con un display da 6,5 pollici: una variante che Apple non ha mai offerto prima.

Secondo il blog, tuttavia, la società di Cupertino non avrebbe ancora preso una decisione definitiva sull’introduzione di questo nuovo modello.

iPhone SE 4 Plus: la nuova sorpresa di Apple?

La versione standard del nuovo iPhone SE 4 adotterà un design edge-to-edge, con tanto di notch e supporto per il Face ID: sarà il primo modello della linea SE a montare questo tipo di display. Lo smartphone avrà una singola fotocamera posteriore e manterrà l’interruttore di disattivazione dell’audio (in una versione più piccola rispetto a quella vista sull’iPhone 14). Le dimensioni dei tasti del volume e del pulsante laterale rimarranno simili a quelle dei modelli precedenti.

Secondo le informazioni trapelate, l’iPhone SE 4 sarà dotato di uno schermo OLED da 6,1 pollici: anche questa tecnologia rappresenterà una “prima volta” per i modelli SE. A bordo troverà spazio il processore A18 prodotto da TSMC, lo stesso presente negli iPhone 16 e 16 Plus. Sul retro verrà integrata una fotocamera da 48 MP. Un’altra novità importante sarà rappresentata dalla presenza del modem 5G di Apple, che andrà a sostituire il modem Snapdragon utilizzato nei modelli passati. Inoltre, l’iPhone SE 4 verrà equipaggiato con 8 GB di RAM, il che lo renderà compatibile con Apple Intelligence.

Per quanto riguarda prezzo e data di uscita, l’iPhone SE 4 dovrebbe essere lanciato nel primo trimestre del 2025. Tenendo conto di tutte le novità descritte, si prevede che il prezzo del dispositivo possa essere più alto rispetto ai $429 dell’SE 3. Tuttavia, qualora Apple riuscisse a mantenere un costo inferiore ai $500, l’iPhone SE 4 e la sua controparte Plus potrebbero realmente distinguersi per l’ottimo rapporto qualità-prezzo.