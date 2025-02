iPhone SE 4: le immagini delle prime cover confermano le voci sul design

Non è più un segreto il fatto che Apple stia preparando il lancio di un nuovo modello per la linea iPhone SE: basandoci sulla consueta nomenclatura, il dispositivo dovrebbe chiamarsi iPhone SE 4 o iPhone SE 2025.

Al tempo stesso, il colosso di Cupertino potrebbe decidere di svelare il dispositivo indicandolo semplicemente come iPhone SE, non aggiungendo alcun tipo di indicazione riguardante l’anno o la serie. Inoltre, le ultime anticipazioni suggeriscono che il lancio avverrà in modo discreto, senza un evento ufficiale, probabilmente già durante questa settimana.

iPhone SE 4: per il lancio è solo questione di giorni

Numerosi dettagli sullo smartphone di Apple sono già trapelati: i nuovi render pubblicati da Spigen, noto produttore di cover, sembrano confermare alcuni dei rumor più significativi, tra cui la presenza di un notch sul display e di una singola fotocamera della zona posteriore dell’iPhone SE 4:

Immagini

Riguardo al design di iPhone SE 4 possiamo rintracciare alcuni aspetti interessanti. Il layout dei tasti rispetta lo stile tipico di Apple, anche se l’iconico Alert Slider potrebbe essere stato sostituito da un nuovo pulsante di cui sappiamo ancora poco. Il display da 6,1 pollici, secondo le ipotesi, sarà un Super Retina XDR OLED, lo stesso montato su iPhone 14. Nella tacca frontale sembrano essere stati integrati tutti i sensori necessari per il Face ID.

Sul fronte delle prestazioni, si vocifera che l’iPhone SE 4 sarà dotato del chip Apple A18, affiancato da 8 GB di RAM per supportare le funzionalità di Apple Intelligence. La fotocamera posteriore dovrebbe essere un’unità da 48 MP, un significativo balzo in avanti rispetto ai precedenti modelli SE.

Un’altra novità importante consisterebbe nell’introduzione del primo modem sviluppato internamente da Apple. Inoltre, si prevede che il dispositivo avrà una porta USB C, in linea con le tendenze del mercato. Per quanto riguarda il prezzo, il nuovo iPhone SE 4 potrebbe essere disponibile a partire da 499 dollari negli Stati Uniti, posizionandosi come una scelta più accessibile rispetto ai top di gamma.