iPhone 17: il nuovo design potrebbe comportare una spiacevole rinuncia

L’arrivo degli iPhone 17 è al centro di numerose discussioni, soprattutto per quanto riguarda il design del modulo fotografico posteriore.

Circola l’ipotesi di un cambiamento radicale, con il possibile passaggio per gli iPhone 17 Pro e Pro Max da una disposizione triangolare delle lenti ad una barra orizzontale: un po’ come sui Google Pixel.

C’è però chi sostiene che, nonostante la ristrutturazione della scocca, i modelli Pro manterranno l’assetto attuale.

Nuovo design per iPhone 17: cosa bolle in pentola?

L’eventualità di un rinnovamento estetico per gli iPhone 17 solleva diversi dubbi, ad esempio in merito all’impatto che questo avrebbe sulla registrazione di video spaziali, che richiedono due fotocamere disposte in una certa maniera per catturare la scena da diverse prospettive. Gli iPhone 15 Pro e 16 Pro, infatti, sfruttano la posizione verticale della fotocamera principale e di quella grandangolare per riuscire ad ottenere questo risultato. Anche iPhone 16 standard e Plus, per la stessa ragione, mantengono un design verticale di questi due sensori.

Se davvero i nuovi iPhone 17 Pro e Pro Max adottassero la barra orizzontale, la possibilità di registrare i video spaziali rischierebbe di venir meno. D’altro canto, mantenere l’attuale configurazione nei modelli base creerebbe una strana disparità: in questo caso, la suddetta funzione sarebbe appannaggio della fascia più economica. Non si esclude altresì che l’ipotetico passaggio alla barra orizzontale possa coinvolgere l’intera serie degli iPhone 17, con conseguente perdita della capacità di registrare i video spaziali.

C’è poi un altro nodo: l’iPhone 17 Air, che andrebbe a sostituire il modello Plus, potrebbe avere una sola fotocamera (come nel caso dell’SE 4), escludendo a priori da questa funzionalità. Viene quindi da chiedersi se Apple sia disposta a rinunciare ad una caratteristica promossa con tanta enfasi e per la quale ha tanto investito, limitando o addirittura eliminando la registrazione di video spaziali con i nuovi iPhone 17: uno scenario che, alla luce delle anticipazioni, diventa sempre più concreto.