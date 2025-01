iPhone SE 4, a conti fatti, potrebbe non essere ciò che in realtà vorresti

L’attesa per il nuovo iPhone SE 4 si fa sempre più palpabile e le indiscrezioni relative al suo impatto estetico iniziano a delinearsi con maggior chiarezza, grazie a presunti modelli fittizi spuntati online.

I mockup dell’iPhone SE 4 mostrati dal noto leaker Majin Bu su X, anche in un breve video, non sono veri e propri telefoni funzionanti, bensì riproduzioni realizzate dai produttori di cover basandosi su informazioni trapelate dalle fabbriche partner di Apple.

iPhone SE 4: la Dynamic Island potrebbe essere un sogno lontano

Nonostante le speculazioni iniziali relative alla possibile adozione della Dynamic Island, i modelli trapelati negli ultimi giorni mantengono il classico notch, vale a dire la tacca superiore che ospita la fotocamera frontale. Questa configurazione, con la fotocamera selfie leggermente spostata a sinistra, ribadisce come il design del nuovo iPhone SE 4 sia fortemente ispirato all’iPhone 14. Il retro presenterà una singola fotocamera, come da previsioni, con un pannello in vetro e una cornice in alluminio.

Le voci riguardanti la presenza di un pulsante Azione o di un pulsante dedicato alla fotocamera sembrano infondate, almeno stando ai mockup più recenti. Questi particolari, inoltre, ricordano molto le immagini condivise dal leaker Sonny Dickson qualche tempo fa.

Oltre all’aspetto esteriore, le previsioni sulle specifiche tecniche del nuovo iPhone SE 4 delineano un dispositivo di tutto rispetto. Si parla di un chip A18, decisamente più rapido rispetto al precedente, affiancato da un modem progettato internamente da Apple e ben 8 GB di RAM, la quantità minima necessaria per supportare le funzioni di Apple Intelligence. Per quanto riguarda il comparto fotografico, si parla della stessa lente Wide da 48 MP presente nell’attuale iPhone 16.

Il lancio ufficiale dell’iPhone SE 4 è previsto tra marzo e aprile: portando avanti la filosofia di questa specifica linea, consoliderà la sua posizione di smartphone più economico di casa Apple, nonostante un lieve aumento di prezzo in virtù delle migliorie poste in essere.