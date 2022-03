iPhone SE 3: ci sarà un nuovo colore, a quanto pare

Due giorni fa, Apple ha annunciato ufficialmente che la conferenza di lancio dei nuovi prodotti della primavera 2022 sarà trasmessa in diretta online dall'Apple Park l'8 marzo. In questo evento, la società con sede a Cupertino svelerà una serie di nuovi gadget, tra cui iPhone SE3, iPad Air 5 e Mac Mini con SoC M1 pro/Max.

Tra questi, la nuova generazione di iPhone SE3 low-cost sarà al centro dell'attenzione. Sebbene non sia uno smartphone premium, molti fan di Apple lo attendono da diverso tempo. È interessante notare che questo telefono sfoggerà lo stesso processore Apple A15 visto sulla serie iPhone 13.

iPhone SE 3: stesso design, ma un nuovo colore

Oggi abbiamo ricevuto dei nuovi rendering del prossimo SE di terza generazione. Dai rendering, possiamo vedere che il terminale continuerà ad adottare il medesimo design visto con la generazione precedente. Pertanto, il telefono sfoggerà un piccolo schermo da 4,7 pollici nella parte anteriore; sarà quasi identico all'iPhone 8. È interessante notare che ci sarà ancora un pulsante Home rotondo sotto lo schermo.

Ovviamente, anche la back cover resterà identica: ci sarà una sola fotocamera e un logo leggermente spostato verso il basso e posizionato al centro del pannello.

iPhone SE3 verrà venduto in quattro colorazioni: nero, bianco, rosso e verde; quest'ultimo è una tinta che Apple non ha mai utilizzato prima d'ora.

Infine, per quanto riguarda il prezzo, secondo fonti della supply chain, il costo totale del midrange in questione quest'anno dovrebbe essere coerente con quello precedente. In poche parole, dovrebbe partire da 399 dollari. Lecito aspettarci un prezzo di partenza di 499€ in Italia, tasse comprese. Ad ogni modo, sarà sempre il melafonino più economico della line-up; è questo il motivo per cui molti lo stanno aspettando da tempo. Ma d'altra parte, la serie Pro di iPhone 13 è quella più popolare tra tutti i modelli attualmente in listino.