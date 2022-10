iPhone SE (2022): una buona scelta oggi?

Oggi ci domandavamo se potesse avere ancora senso comprare un iPhone SE di ultima generazione su Amazon a 487,00 €. Di fatto, questo piccolo midrange è stato in grado di catturare i cuori di tutti gli utenti. Costa estremamente poco, offre tanto, a un professore di ultima generazione con supporto alle reti 5G, ha una splendida fotocamera principale da 12 megapixel che gira video in 4K, realizza selfie nitidi e luminosi. Cosa volere di più?

iPhone SE (2022): un buon affare o è meglio evitarlo?

Comprarlo da Amazon è una garanzia su tutti i fronti, in primo luogo perché ci sono le spese di spedizione gratuita inclusa nel costo del prodotto e in seconda battuta, c’è un’ottima assistenza da parte dei tecnici del sito. Oltre alla garanzia di Apple per un anno infatti, si ha diritto a quella di Amazon per ben due.

Cosa dire ancora? Semplice: ha un form factor compatto con pulsante per il Touch ID al seguito, cornici non proprio contenute, schermo retina da 4,7” e un frame in alluminio leggero ma resistente. La scocca posteriore è in vetro ma super resistenza e consente utilizzo della ricarica wireless, ma non della tecnologia MagSafe. Un vero peccato è un’occasione sprecata, a nostro avviso.

Il risparmio dunque c’è ed è evidente, ma a chi si rivolge essenzialmente questo iPhone? A tutti coloro che vogliono ancora usare un device compatto, ma non voglio denunciare alla potenza Apple Bionic di ultima generazione così come al modem 5G. Ci sono tanti utenti che non sopportano il nuovo design, lo sblocco con il volto e non vogliono spendere le cifre folli richieste dall’azienda di Cupertino. Questo prodotto invece, risponde ad una ben precisa fascia di mercato. Non sarà il dispositivo per i tecnofan, ma sarà sicuramente aggiornato per i prossimi sei o sette anni. Un buon investimento per il futuro, dunque.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.