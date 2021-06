Il noto analista di TF International Securities, Ming Chi-Kuo, ha appena rivelato che l'Apple iPhone SE 2022 presenterà un design simile al modello attuale, ma con un processore aggiornato e il supporto per il 5G.

iPhone SE 2022: avrà lo schermo piccolo

Secondo alcune indiscrezioni, il nuovo modello di iPhone SE avrà un design simile al modello attuale iPhone 2020 (basato su iPhone 8), che si traduce in un display da 4,7 pollici. Inoltre, il melafonino dovrebbe essere corredato da un processore più nuovo e aggiornato, oltre al sensore Touch ID (di cui ha parlato Ming Chi-Kuo in passato) integrato nel pulsante di accensione.

Stando a quanto emerso, il colosso di Cupertino commercializzerà l'iPhone SE 2022 come “l'iPhone 5G più economico di sempre“. Al momento, l'ultimo modello di iPhone SE viene venduto sul sito di Apple a 499 euro, quindi presumibilmente l'iPhone SE dell'anno prossimo sarà disponibile ad un costo equivalente.

Il SE 2022 della Mela dovrebbe essere presentato all'inizio del prossimo anno, molto probabilmente durante un evento che si terrà in primavera.

Kuo ha anche affermato che nel 2023 Apple potrebbe introdurre un ulteriore nuovo iPhone SE, basato questa volta sul modello iPhone 11: il terminale potrebbe essere dotato di un display LCD da 6 pollici, del supporto Face ID e, naturalmente, della funzionalità 5G.

In passato sono emerse indiscrezioni anche su un presunto “‌iPhone SE‌ Plus“, che disporrebbe di un pannello più grande e del pulsante di accensione Touch ID. Nella nota del celebre analista, tuttavia, non si menziona il suddetto terminale, così come non sono trapelate informazioni più fresche da altre fonti: ciò ci porta a ritenere che il SE‌ Plus potrebbe essere lanciato molto più in là.

Smartphone